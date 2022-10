牛久絢太郎(C)RIZIN FF

■「ベルトが僕を強くしてくれている」と王者としての風格を漂わせる

23日に行われる『RIZIN.39』(マリンメッセ福岡)の出場選手インタビューが21日、福岡市内で行われ、メインでクレベル・コイケ(33)と対戦するフェザー級王者の牛久絢太郎(27)が、2日後に迫った試合への意気込みを語った。

昨年10月に前王者・斎藤裕からベルトを奪取した牛久。今年4月には立場を入れ替え王者として挑戦者の斎藤を迎え撃ち、左ハイキックでダウンを奪うなど見事な試合運びで防衛を果たした。今回が2度目の防衛戦となる。

対するクレベルは2020年の大みそかにRIZIN参戦以来、圧倒的な寝技スキルを武器に一本勝ちを連発し、昨年6月には東京ドーム大会でカリスマ・朝倉未来に三角絞めを極めて失神させた。その後も勝ちを続けて、現在5連勝ですべてが一本勝ちという、まさに“最強の挑戦者”としてベルトに挑む。

牛久は今回が3戦目となるRIZINのリングに「またこの舞台に上がれることにワクワクしている」と笑顔を見せ、クレベルについても「寝技の決定力が高い選手ですが、対策もしてきたので僕が総合力で勝ちます」と揺るぎない自信を見せた。

現在はRIZINとDEEPの2つのベルトを持つ“二冠王”で「ベルトが僕を強くしてくれている」と王者としての風格も漂わせた。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.38』

日時:10月23日(日)

会場:マリンメッセ福岡

PPV:ABEMA、U-NEXT、Paravi、RIZIN STREAM PASS ほか

●対戦カード

第12試合【フェザー級タイトルマッチ】牛久絢太郎 vs. クレベル・コイケ

第11試合 スダリオ剛 vs. ヤノス・チューカス

第10試合 矢地祐介 vs. ボイド・アレン

第9試合 武田光司 vs. ザック・ゼイン

第8試合 佐々木信治 vs. 宇佐美正パトリック

第7試合 阿部大治 vs. 田村ヒビキ

第6試合 梅野源治 vs. トレント・ガーダ

第5試合 芦田崇宏 vs. 中田大貴

第4試合 中原由貴 vs. 原口央

第3試合 手塚基伸 vs. メイマン・マメドフ

第2試合 栗秋祥梧 vs. 翔(キックルール)

第1試合 REITO BRAVELY vs. 関幸一郎(キックルール)

