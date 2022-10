木村佳乃 (C)ORICON NewS inc.

俳優の木村佳乃(46)が21日、東京・原宿のjingでイタリアのジュエリーブランド・ポメラートの展覧会『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』のテープカットセレモニーに登場した。

ジュエリーを選ぶポイントも明かすことに。木村は「ジュエリーは一目惚れ」と力強く語る。「迷わない。そんなに点数もないので。一目惚れしたら、エイっと自分へのごうほうびで購入するようにします」とにっこり。「石とかジュエリーって、不思議な魅力があって、『ほしい』ってなる。ちょっと高価かなと思っても、娘、孫へとあげられますし。高いお買い物だと思っても、ずっと使えると思ったら、いい買い物」と目を輝かせながら語っていた。

この日は、タイトな黒のロングドレスで登場。約2000万円のネックレスのほかにリング、イヤリング、3つブレスレットを着用し、合計は約5000万円の豪華なジェリーを艶やかにまとった。

『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』は、きょう21日から30日まで同所で。

