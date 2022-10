総額約5000万円のジュエリーに笑顔をみせた木村佳乃 (C)ORICON NewS inc.

俳優の木村佳乃(46)が21日、東京・原宿のjingでイタリアのジュエリーブランド・ポメラートの展覧会『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』のテープカットセレモニーに登場した。

この日は、タイトな黒のロングドレスで登場。約2000万円のネックレスのほかにリング、イヤリング、3つブレスレットを着用し、合計は約5000万円の豪華なジェリーを艶やかにまとった。

木村は「ごうほうびのお仕事だと思って楽しんでおります」とご満悦で「上品で美しくて個性的。とても気に入っています。見たことがないデザインですよね」とにっこり。合計100カラットを超えることも知らされ、驚きながらも「着け心地もいいです。軽くて、とてもコンフォタブルです」と話していた。

『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』は、きょう21日から30日まで同所で。

