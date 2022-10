ボディラインぴったりな黒のロングドレスで登場した木村佳乃 (C)ORICON NewS inc.

俳優の木村佳乃(46)が21日、東京・原宿のjingでイタリアのジュエリーブランド・ポメラートの展覧会『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』のテープカットセレモニーに登場した。

この日は、タイトな黒のロングドレスで登場。約2000万円のネックレスのほかにリング、イヤリング、3つブレスレットを着用し、合計は約5000万円の豪華なジェリーを艶やかにまとった。

ジュエリーとの付き合い方もトーク。ポメラートのジュエリーについては「どんな洋服にも合う。どこにでも着けていきたい」と笑顔を見せる。さらに「普段、着るお洋服はシンプルで。アクセサリーで個性を出すのが好き」と明かし、晴れやかな雰囲気をかもし出していた。

『From Milan to Tokyo Exhibition: A journey through Craftsmanship, Creativity and Design』は、きょう21日から30日まで同所で。

