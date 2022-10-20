樋口正修

◇20日 プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD

中日は育成ドラフト3位で埼玉武蔵ヒートベアーズ・樋口正修内野手の交渉権を獲得した。

ドラフト会議では1位で指名を公表していた最速151キロの右腕、沖縄大・仲地礼亜投手の交渉権を単独で獲得。2位で明大・村松開人内野手、3位で徳島・阿南光高の森山暁生投手、4位で福島・聖光学院高の山浅龍之介捕手、5位で福井ネクサスエレファンツ・浜将乃介内野手、6位で亜大・田中幹也内野手、7位で日本新薬・福永裕基内野手をそれぞれ指名した。

続けて行われた育成ドラフトの1位では八戸学院大・松山晋也投手、2位でノースアジア大明桜高・野中天翔投手を指名した。