【ドラフト速報】12球団の1位指名出そろう 高松商・浅野翔吾は巨人と阪神、立大・荘司康誠はロッテと楽天が抽選
2022年10月20日 17時21分
◇20日 プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD
各球団の1位指名入札があり、次の通りとなった。今年はパ・リーグ最下位の日本ハムから指名が始まった。
日本ハム 矢沢宏太投手兼外野手（日体大）
中日 仲地礼亜投手（沖縄大）
ロッテ 荘司康誠投手（立大）
広島 斉藤優汰投手（苫小牧中央高）
楽天 荘司康誠投手（立大）
巨人 浅野翔吾外野手（高松商）
西武 蛭間拓哉外野手（早大）
阪神 浅野翔吾外野手（高松商）
ソフトバンク イヒネ イツア内野手（誉高）
DeNA 松尾汐恩（大阪桐蔭高）
オリックス 曽谷龍平投手（白鴎大）
ヤクルト 吉村貢司郎投手（東芝）
浅野は巨人と阪神が、荘司はロッテと楽天が指名しており、この後それぞれ抽選が行われる。
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