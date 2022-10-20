江口拓也（C）ORICON NewS inc. 撮影写真・上野留加

ヤフーは20日、2022年に前年と比べ検索数が最も急上昇した人物・作品・プロダクトなどを発表する「Yahoo!検索大賞2022」において、「人物カテゴリー」の「声優」上位に現時点でランクインしている候補者を先行発表した。

Yahoo! JAPANは、2014年に「Yahoo!検索大賞」を開始し、今年で9回目。「Yahoo!検索大賞」の選考基準は、国内最大級の検索サービス「Yahoo!検索」のデータにもとづいているため、ユーザーの興味・関心が反映されており、“国民が選んた賞”となっている。

「Yahoo!検索大賞2022」では、「人物カテゴリー」の5部門「アスリート」「お笑い芸人」「声優」「俳優」「ミュージシャン」や「作品カテゴリー」の5部門「アニメ」「映画」「楽曲」「ゲーム」「ドラマ」のほか、「プロダクトカテゴリー」、「都道府県カテゴリー」などを、12月上旬に発表予定。

■声優部門

井上和彦

江口拓也

逢坂良太

木村昴

佐々木望

田中真弓

名塚佳織

早見沙織

古谷徹

宮野真守

■有力候補者の算出方法

2022年1月1日（土）～9月1日（木）の1日あたりの平均検索数が、前年と比べ増加した人物から選出。

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