BTS『BTS Memories of 2021 Blu-ray』(BIGHIT MUSIC/2022年10月12日)(P)&(C)BIGHIT MUSIC

BTSの最新音楽映像作品『BTS Memories of 2021 Blu-ray』が、初週5.1万枚(50,524枚)を売り上げ、10月20日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」において、初登場1位を獲得した。

また、9月に発売された『BTS Memories of 2021 DVD』が、週間売上0.2万枚(1,916枚)で、登場3週目にして「オリコン週間DVDランキング」で1位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上5.2万枚(52,440枚)で1位となり、「映像3部門」同時1位を獲得した。

なお、「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」での1位獲得は通算8作目【※1】となり、海外アーティストによる「週間ミュージックDVD・BD通算1位獲得作品数」は、歴代1位タイから歴代単独1位【※2】となった。

本作には、「オンラインコンサート」等を含む2021年のBTSの活動が収められている。

【※1】BTSの「週間ミュージックDVD・BDランキング」通算1位獲得作品(獲得順)/1作目:『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF'SEOUL』、2作目:『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~』、3作目:『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF'-JAPAN EDITION』、4作目:『BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5[MAGIC SHOP]』、5作目:『BTS Memories of 2020』、6作目:『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』、7作目:『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO DVD』、8作目:『BTS Memories of 2021』

【※2】海外アーティストによる「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング通算1位獲得作品数」TOP3※2022/10/24付現在/1位:8作 BTS、2位:7作 東方神起、3位:6作 BIGBANG

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2022/10/24付:集計期間:2022年10月10日~10月16日)>

