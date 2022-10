三代目J SOUL BROTHERSによる主題歌「REPLAY」貞子のダンスパフォーマンス映像

俳優の小芝風花が主演する映画『貞子DX』(10月28日公開)の主題歌、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEによる書き下ろし楽曲「REPLAY」のスタイリッシュな撮り下ろしパフォーマンスビデオ(‘REPLAY’ DANCE PERFORMANCE(貞子DX)/ SONG BY 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)が公開された。

おなじみの井戸から貞子が登場する様子からスタートする本映像だが、ひとり、またひとりと貞子が<拡散>し、映画『貞子DX』のポイントである「大量拡散する貞子」を、ギミックではなく、次々と貞子が現れる振り付けの構成で表現している。さらに、前半を1カットのカメラワークや、展開していくライティングで振り付けを見せることで、サビの7ショットダンスがピークに感じるような構成になっている。

7人の貞子が集結した後半のサビパートでは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーさながらに、キレキレのダンスを披露。振り付けは、グループのリーダー・小林直己が貞子をイメージして制作しており、貞子が7人そろうことでインパクトを高めるダンスパフォーマンス映像となっている。

関連キーワード 音楽