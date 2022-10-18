◇18日 愛知大学野球秋季1部リーグ・第7週第3日 中京大11―4愛知東邦大（春日井市民球場）

中京大が愛知東邦大に勝ち、勝ち点を4に伸ばして単独2位が確定した。先発右腕・三浦大輝投手（4年・時習館）が5イニングを投げて2安打1失点と好投。打線も山本遼哉外野手（2年・健大高崎）の3打点の活躍などで投手陣を援護した。

この日で全日程が終了。打撃賞（首位打者）は愛知東邦大の又吉李樹内野手（4年・嘉手納）が4割1分7厘、最優秀防御率選手賞は中部大の水谷健吾投手（3年・星城）が1・50で受賞した。最優秀選手賞などの表彰選手は22日の閉会式で発表される。

1部2部入れ替え戦には1部6位の愛院大と2部優勝の愛大が出場する。