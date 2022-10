ローラ (C)ORICON NewS inc.

モデルでタレントのローラ(32)が18日、自身のインスタグラムを更新。“手ブラ”姿の肌見せオフショットを公開した。

ローラは「It was a inscene photoshoot today I’m very thankful to working this beautiful team」というコメントとともに、高級ブランド『Louis Vuitton』と雑誌『フィガロジャポン』のメンションをつけつつ、撮影時のオフショットを公開。“トップレス”姿で鏡の前に立ち、胸元を手で隠しただけのオフショットをはじめ、美くびれあらわな前衛的衣装を着こなし、撮影にのぞむ様子を複数枚の写真と動画で紹介した。

この投稿に「大胆不敵でビックリしちゃいました 綺麗な肌と綺麗な体つきです 素敵っ」「モノクロだけど手ブラのローラちゃんLOVE」「美しすぎる」「さすがプロのモデルさん!かっこいいです」「憧れすぎます」などの声が寄せられている。

