サッカーのポルトガル代表FWクリスチアーノ・ロナルド(37)=マンチェスター・ユナイテッド=が17日にインスタグラムを更新し、恩師との2ショットを公開した。

ロナルドは「Always good to be with you boss(ボスといつも一緒にいられてよかった)」として投稿。2003年から09年までのマンチェスター・ユナイテッド在籍時に師事した、アレックス・ファーガソンさん(80)との写真。ロナルドのプロ通算700得点の偉業を祝うためにホームに登場し、ハグを交わした。

ロナルドは03年にスポルティング(ポルトガル)からマンチェスター・ユナイテッドに加入。以降はレアル・マドリー(スペイン)、ユベントス(イタリア)を経て21年に復帰し、9日のエバートン戦で記録を達成した。