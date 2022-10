『KCON 2022 JAPAN』レッドカーペットに登場したNiziU (C)ORICON NewS inc.

世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON 2022 JAPAN』が16日、東京・有明アリーナで最終日を迎えた。午後7時からスタートした『KCON 2022 JAPAN』SHOWでは、NiziU、Kep1er、元IZ*ONEのJOYURI(チョ・ユリ)、ATEEZらが競演し、熱狂の3daysに幕を下ろした。

最終日はオープニングアクトから特大のサプライズで幕を開けた。元miss Aメンバーで人気女優のペ・スジ主演ドラマ『イ・ドゥナ!』の劇中ガールズグループ「DREAM SWEET」が登場し、初パフォーマンス。さらにはドラマ撮影が行われることが観客に伝えられると、思わず「ええええー!?」というどよめきが沸き起こった。

DREAM SWEETは1度通しで1曲披露後、ドラマ撮影用にもう1度パフォーマンス。その直前にオープニングアクトMCの古家正亨氏が「どん引かないで」「驚かないで」と予告したとおり衝撃的なシーンの撮影となり、観客は固唾をのんで見守り、貴重なシーンに立ち会った。

興奮冷めやらぬなか、最終日のトップバッターはATEEZが務め、海の映像とともに「WAVE」でスタート。華やかな紙吹雪が舞うなか、全員でギャルピースを披露し、いきなり会場の熱気を高めた。

NiziUのステージは、デビュー曲「Step and a step」の韓国語バージョンから始まり、韓国語で歌唱していることがわかると、会場が歓喜のどよめきに包まれた。「Chopstick」「CLAP CLAP」をパフォーマンスしたほか、JYPエンターテインメントの先輩・TWICEのナヨンのソロデビュー曲「POP!」をカバーし、ファンを沸かせた。

日中韓9人組ガールズグループ・Kep1er(ケプラー)は、13日にリリースしたばかりの3rdミニアルバム『TROUBLESHOOTER』のタイトル曲「We Fresh」からスタート。韓国デビュー曲「WA DA DA」、2ndミニアルバム『DOUBLAST』タイトル曲「Up!」を披露したほか、I.O.Iの「Very Very Very」のカバーでも魅了した。

3日間MCを務めた、元NU’EST/Wanna Oneのメンバーで現在は俳優として活動するファン・ミニョンが、歌唱するサプライズも。自身の出演ドラマ『還魂』のオリジナルサウンドトラック「Just Watching You」(原曲:チョン・セウン)をカバーし、観客を酔わせた。

昨年10月にソロデビューしたJOYURIは、ソロ初となる日本のステージ。6月にリリースした1stミニアルバム『Op.22 Y-Waltz : in Major』のタイトル曲「Love Shhh!」、ソロデビュー曲「GLASSY」を披露し、ファンを喜ばせた。ほかにも、ATEEZのジョンホとのデュエットで大ヒットドラマ『愛の不時着』オリジナルサウンドトラック「Here I Am Again」で美声を響かせ、観客をうっとりさせた。

トリとして再登場したATEEZは「Guerrilla」「Better JP ver.」「Dreamers JP ver.」「TheReal(興Ver.)」の4曲を披露。ファンの願いをかなえる「MAKE A WISH」コーナーではミンギが“スーパーキューティーセクシー”な愛嬌を、ヨサンはマイクを通さずに地声で「ATINY サランへ!」と叫び、ATEEZファンへの愛を叫び、ファンを喜ばせていた。

『KCON 2022 JAPAN』SHOWのDAY3にはこのほか、TEMPEST、DKB、Brave Girlsが出演した。

■『KCON 2022 JAPAN』SHOW DAY3セットリスト

01. WAVE/ATEEZ 【Opening Performance】

02. Can't Stop Shining/TEMPEST

03. Bad News/TEMPEST

04. 24/7/DKB

05. Sober/DKB

06. Here I Am Again(原曲:ペク・イェリン(愛の不時着OST))/ジョンホ(ATEEZ)&チョ・ユリ 【Collaboration Stage】

07. Step and a step KOR VER./NiziU

08. Chopstick/NiziU

09. CLAP CLAP/NiziU

10. We Fresh/Kep1er

11. WA DA DA/Kep1er

12. Up!/Kep1er

13. Just Watching You(原曲:チョン・セウン(還魂OST))/ファン・ミンヒョン

14. Love Shhh!/チョ・ユリ

15. GLASSY/チョ・ユリ

16. POP!(原曲:ナヨン(TWICE))

17. Rollin’/Brave Girls

18. Whistle/Brave Girls

19. Chi Mat Ba Ram/Brave Girls

20. Very Very Very(原曲:I.O.I)/Kep1er

21. Guerrilla/ATEEZ

22. Better JP ver./ATEEZ

23. Dreamers JP ver./ATEEZ

24. TheReal(興Ver.)/ATEEZ

25. シグネチャーソング「POPPIA」/全出演者

関連キーワード 音楽