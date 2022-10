『KCON 2022 JAPAN』レッドカーペットに登場したTOMORROW X TOGETHER (C)ORICON NewS inc.

世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON 2022 JAPAN』2日目が15日、東京・有明アリーナで開催され、午後7時からの『KCON 2022 JAPAN』SHOWではTOMORROW X TOGETHER(以下TXT)がトップバッターとトリを務めたほか、JO1、IVE、初来日のNewJeansら日韓7組が競演した。

1番手で登場したTXTは、きらびやかな紙吹雪が舞うなかで「Good Boy Gone Bad」をパフォーマンス。トリも務め、「Opening Sequence」「Ito」「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」「0X1=LOVESONG(I Know I Love You)」を披露し、会場は熱気に包まれた。

ファンから寄せられた願いをかなえるコーナー「MAKE A WISH」では、BEOMGYU(ボムギュ)が引いたくじによるミッションで、SOOBIN(スビン)がYEONJUN(ヨンジュン)をお姫様抱っこ。願いをかなえてファンを興奮させた。

8月に韓国で1stミニアルバム『New Jeans』をリリースし、デビューしたばかりの5人組ガールズグループ・NewJeansが初来日。MINJI(ミンジ)、HANNI(ハニ)、DANIELLE(ダニエル)、HAERIN(ヘリン)、HYEIN(ヘイン)は『New Jeans』収録曲「Attention」と「Hype Boy」を堂々とパフォーマンスした。

MINJIは「『KCON 2022 JAPAN』は、私たちNewJeansにとって日本での初めてのステージですが、本当に大勢の皆さんが温かく迎えてくださって、大切な思い出として、ずっと記憶に残ると思います」と日本語であいさつし、感激しきりだった。

IVEは8月に韓国でリリースし、大ヒットした3rdシングルのタイトル曲で、1978年発表のグロリア・ゲイナー「恋のサバイバル(「I Will Survive」)をサンプリングした「After LIKE」からスタート。メンバーはそれぞれ日本語で自己紹介すると、韓国デビュー曲「ELEVEN」も披露した。

さらに終盤には、この日午前中に行われたパフォーマンス大会で選ばれた“Dreamer”とステージでコラボする「Dream Stage」にも登場。「LOVE DIVE」で共演し、ファンの夢を実現させた。

11人組グローバルボーイズグループ・JO1は、12日にリリースしたばかりの6thシングル「MIDNIGHT SUN」タイトル曲「SuperCali」の韓国語バージョンを初披露。さらに、同シングル収録曲「Rose」も初披露し、ファンを喜ばせた。

『KCON 2022 JAPAN』SHOWのDAY2にはこのほか、fromis_9、ATBO、DKZが出演。オープニングアクトでは、18日スタートのTBS系ドラマ『君の花になる』発の期間限定ボーイズグループ8LOOM(ブルーム)も登場し、高橋文哉、宮世琉弥、綱啓永、八村倫太郎、森愁斗、NOA、山下幸輝の7人で、ドラマのメインテーマソング「君の花になる」を披露した。

MCは元NU’EST、Wanna Oneのメンバーで現在は俳優として活動するファン・ミニョンが担当。『KCON 2022 JAPAN』は、あす16日に同所で最終日を迎える。

■『KCON 2022 JAPAN』SHOW DAY2セットリスト

01. Good Boy Gone Bad/TOMORROW X TOGETHER

02. Monochrome(Color)/ATBO

03. Graffiti/ATBO

04. Attention/NewJeans

05. Hype Boy/NewJeans

06. Alcohol-Free(原曲:TWICE)/fromis_9 【Relay Performance Challenge】

07. Uh-Heung/DKZ

08. LUPIN/DKZ

09. After LIKE/IVE

10. ELEVEN/IVE

11. 英雄;Kick It(原曲:NCT127)/DKZ&ATBO&KQ Fellaz 2 【Z世代POPスペシャル】

12. SuperCali KOR VER./JO1

13. Rose/JO1

14. With Us/JO1

15. Rewind/fromis_9

16. Airplane Mode/fromis_9

17. LOVE BOMB JP Ver./fromis_9

18. LOVE DIVE/IVE 【Dream Stage】

19. Opening Sequence/TOMORROW X TOGETHER

20. Ito JP VER./TOMORROW X TOGETHER

21. 君じゃない誰かの愛し方(Ring) JP VER./TOMORROW X TOGETHER

22. OX1=LOVESONG(I Know I Love You)/TOMORROW X TOGETHER

23. シグネチャーソング「POPPIA」/全出演者

