『KCON 2022 JAPAN』レッドカーペットに登場したLE SSERAFIM (C)ORICON NewS inc.

世界最大級のK-カルチャーフェスティバル『KCON 2022 JAPAN』(14~16日/東京・有明アリーナ)が14日、開幕した。午後7時からの『KCON 2022 JAPAN』SHOWの初日は、INI、LE SSERAFIM、NMIXXら日韓8組が競演した。

ショーのオープニングは、11人組グローバルボーイズグループ・INIと、韓国の9人組ボーイズグループ・TO1がコラボレーション。8月に行われた『KCON 2022 LA』で8人組ボーイズグループATEEZが初披露したKCONのシグネチャーソング「POPPIA」を披露した。

TO1の日本人メンバー・RENTAとDAIGOは、INIが誕生したオーディション『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演していたとあり、INIとのコラボで会場の熱気が高まった。

5月に韓国でデビューし、まだ日本デビュー前のLE SSERAFIMは、日本の音楽番組や情報番組出演はあるものの、日本では初のライブステージに登場。「The World Is My Oyster」でメンバー1人ずつ登場すると、デビュー曲「FEARLESS」を披露して会場を沸かせた。

17日発売の2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』収録の新曲「Good Parts」を初披露するサプライズも。MCでは最年少メンバーのHONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)が「笑顔のじゃがいも、EUNCHAEです!」と日本語でキュートにあいさつし、会場全体を笑顔にしていた。

終盤にも登場したLE SSERAFIMは、「歴代KCONのうち、もう一度見たいステージ」をカバーする『Relay Performance Challenge』のコーナで、EXOの「Love Shot」を披露。EXOがMVで着用しているカラフルなスーツをオマージュした衣装で登場すると、同曲の代名詞でもある、銃を撃つ振り付けなどを披露し、魅了した。

INIは8月に行われた『KCON 2022 LA』で初披露した3rdシングル「M」のタイトル曲「Password」の韓国語バージョンを、日本のファンの前で初披露した。

ファンからのリクエストに応えるミニコーナー『MAKE A WISH』では、佐野雄大に「自分で自分を褒めてあげてください」というリクエストが来ると、「いつもINIのエンジェルでえらいね、エンジェルスマイル!」とキュートな笑顔で魅了。西洸人は「ギュッとエアハグしてください」というリクエストに「ぎゅぎゅ!」と照れながらも応えた。

さらに、12月14日に1stアルバム『Awakening』のリリースが決定したことをファンに直接報告したINIは、「Shooting Star」「Stride」も披露して、会場を盛り上げた。

中盤には、TWICEの妹分グループで、今年2月に韓国でデビューしたNMIXXが登場。今回が初来日となったNMIXXは、先月リリースした2ndシングルのタイトル曲「DICE」で登場すると、日本デビュー前にもかかわらず会場の多くのファンを魅了した。

『KCON 2022 JAPAN』SHOWのDAY1にはこのほか、KIHYUN(MONSTA X)、OCTPATH、TNX、TO1、VIVIZが出演。MCは元NU’EST、Wanna Oneのメンバーで現在は俳優として活動するファン・ミニョンが担当した。

■『KCON 2022 JAPAN』SHOW DAY1セットリスト

01. POPPIA -KCON SIGNATURE SONG-/INI&TO1

02. MOVE -D.B VER-/TNX

03. Your Favorite Melody/TNX

04. IT'S A BOP -ENG VER-/OCTPATH

05. Like -JPN VER-/OCTPATH

06. The World Is My Oyster/LE SSERAFIM

07. FEARLESS/LE SSERAFIM

08. Good Parts/LE SSERAFIM

09. Blue Flame/LE SSERAFIM

10. Drummin' -D.B ver-/TO1

11. What a Beautiful Day/TO1

12. No More X -ENG VER-/TO1

13. DICE/NMIXX

14. COOL/NMIXX

15. O.O/NMIXX

16. I LOVE YOU(原曲:Treasure)/TNX 【Z世代POPスペシャル】

17. Shoot Out(原曲:MONSTA X)/TO1 【Z世代POPスペシャル】

18. Love Love Love -D.B ver-/VIVIZ

19. LOVEADE/VIVIZ

20. BOP BOP!/VIVIZ

21. Password -KOR ver.-/INI

22. Shooting Star/INI

23. Stride/INI

24. Love Shot(原曲:EXO)/LE SSERAFIM 【Relay Performance Challenge】

25. VOYAGER/KIHYUN

26. RAIN/KIHYUN

27. One Day/KIHYUN

28. Signature Song/全出演者

