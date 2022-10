『RIZIN.39』中原由貴の対戦相手がヴガール・ケラモフから原口央に変更(C)RIZIN FF

今月23日に開催される『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』(マリンメッセ福岡)で、中原由貴と対戦予定だったヴガール・ケラモフが、椎間板ヘルニアを発症したため、ドクターストップにより欠場が決定した。ケラモフに代わり、原口央が中原と対戦する。

第3代GLADIATORフェザー級王者の原口は、2019年5月のZSTでRIZINにも参戦する山本空良相手にフルマークの判定勝ちでデビュー。2021年11月にはVTJで憧れの宇野薫との対戦し、終始コントロールしてフルマークの判定勝利を挙げた。今年5月にRIZINに初参戦するも、関鉄矢に判定負け。

緊急参戦となった原口は「中原選手、対戦受けて下さりありがとうございます。強い選手と闘えることを非常に嬉しく思います。フェザー級トップ戦線で活躍する中原選手ですが、試合する以上は全力で試合に挑み、死に物狂いで闘います。最後に勝つのは僕です」とコメントを寄せた。

対する中原は、パンクラスやONEで活躍し今年7月からRIZINに参戦。初戦は佐々木憂流迦と対戦予定だったが佐々木の新型コロナ観戦により、直前で対戦相手が関鉄矢へと変更されるも、打撃戦を制し判定でRIZIN初白星を挙げた。2戦続けて対戦相手が直前で変更になったが、連勝を目指す。

また、同大会の試合順も発表。メインの第12試合ははフェザー級タイトルマッチの牛久絢太郎(王者)VSクレベル・コイケ(挑戦者)。セミの第11試合はスダリオ剛VSヤノス・チューカス、第10試合は矢地祐介VSボイド・アレン。梅野源治VSトレント・ガーダムのムエタイルールは第6試合に行われる。

●『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』対戦カード

第12試合【フェザー級タイトルマッチ】牛久絢太郎 vs. クレベル・コイケ

第11試合 スダリオ剛 vs. ヤノス・チューカス武田光司 vs. ザック・ゼイン

第10試合 矢地祐介 vs. ボイド・アレン

第9試合 武田光司 vs. ザック・ゼイン

第8試合 佐々木信治 vs. 宇佐美正パトリック

第7試合 阿部大治 vs. 田村ヒビキ

第6試合 梅野源治 vs. トレント・ガーダ

第5試合 芦田崇宏 vs. 中田大貴

第4試合 中原由貴 vs. 原口央

第3試合 手塚基伸 vs. メイマン・マメドフ

第2試合 栗秋祥梧 vs. 翔(キックルール)

第1試合 REITO BRAVELY vs. 関幸一郎(キックルール)

