タリーズコーヒーでは、昨年のホリデーシーズンに、『ハリー・ポッター』の劇中に登場するドリンクやグッズを発売し、大きな話題を集めた。そして今年も、10月28日より、映画第2作目である『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の作中及びJ.K.ローリングが創り出した愛すべき魔法ワールドからインスパイアを受けたドリンクやフード、グッズを再び展開する。

『Magical Coffee Time』と題した同コラボレーション。ドリンクは、2種類がラインナップする。『ハリー・ポッター ミンスパイラテ』は、イギリスのホリデー菓子の定番である“ミンスパイ”をモチーフにしたバニラ風味のカフェラテがベースに。ドライフルーツやスパイスが香り、ミンスパイをモチーフにしたソースと星形のクッキーがポイントとなっている。

もう1つが、ほんのり甘いミルクティーにドライフルーツやスパイスをトッピングした『ハリー・ポッター ミンスパイミルクティー』。両ドリンクとも専用のデザインカップで提供、Tallサイズのみ695円(HOT/ICED)。税込700円プラスすると、真っ白でふらふわ素材の『ヘドウィグ スリーブ』を付けることができる。

ほかにも、『“ペチュニアおばさんのプディング”ロールケーキ』(525円)や『ヘドウィグ ポップアップクッキー』(10枚入/775円)など、スイーツも展開する。

また、グッズはステンレスボトルやマグなど全16種。グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローのそれぞれホグワーツ寮のローブを着用した、トールサイズのベアフルは全4種。『リバーシブルネクタイ風スカーフ(グリフィンドール&レイブンクロー/スリザリン&ハッフルパフ)』や『ローブ風ブランケット』は、14日15時よりオンラインストアにて先行発売される。

今回初登場となるのは『キャニスター缶・ホリデーマジックブレンド (ホグワーツ)』(150g粉/3000円)。ハリー・ポッターコラボレーション商品専用に仕上げたオリジナルブレンドとなっており、マイルドでバランスのとれた優しい風味が楽しめる。リユース可能なキャニスター缶に入っており、ギフトにもぴったり。

コラボグッズは、発売日の店舗混雑を回避のため、事前予約も受付中。予約期間は17日から27日まで、店頭で「予約券」を受けとることができる。枚数が予定数量に達した場合は、予約受付終了となる。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)

