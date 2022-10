1983年のデビューから1990年代初頭にかけて日本のポップスシーンを席巻してきた7人組バンド・チェッカーズが、1992年大みそかに『NHK紅白歌合戦』のステージをもって解散してから、今年で30年。ファンにとって重要な節目を記念して、CS「フジテレビTWO ドラマ・アニメ」で、1986年に国立代々木競技場第一体育館で行われたチェッカーズのコンサート『WA・WA・WA・YOYOGI・The ・Checkers!~国際スポーツフェア'86春フィナーレ~』のCS初放送が決定した。

ボーカルの藤井郁弥(現・藤井フミヤ)の髪型「フミヤカット」や、ステージ衣装のチェック柄をマネする若者が続出するなど、社会現象を巻き起こしたチェッカーズ。衝撃の解散から30年経っても、彼らの音楽を通じてたくさんの人がつながっている。

今回、放送されるライブ映像の「国際スポーツフェア」とは、東京・国立代々木競技場を中心とした周辺一帯で行われたスポーツ関連のイベントで、1986年5月10日にチェッカーズは1日限りのスペシャルコンサートを実施した。コンサートの模様はビデオ化されておらず、のちにフジテレビ系で一度放送されたのみ。

今回、当時放送された演奏楽曲全19曲をノーカット放送。通常のテレビ放送ではなかなか見られないボーカルの郁弥以外のメンバーがボーカルを務める楽曲の披露もコンサートならではの見どころだ。

■演奏楽曲

▽チェッカーズ

・♪LADY-M.を探せ

・♪Two Kids Blues

・♪Free Way Lovers

・♪HEART OF RAINBOW~愛の虹を渡って~

・♪星屑のステージ

・♪OH!! POPSTAR

・♪ジョニーくんの愛

・♪Song for U.S.A.

・♪WA WA WA

・♪ジュリアに傷心(ハートブレイク)

・♪ウィークエンド アバンチュール

・♪おまえが嫌いだ

・♪You Love Rock'n' Roll

・♪ギザギザハートの子守唄

・♪NEXT GENERATION

▽藤井尚之

・♪Lonely Soldier

▽武内享

・♪ジェイルハウス・ラヴ

▽鶴久政治

・♪時のK-City

▽高杢禎彦

・♪悲しきアウトサイダー

■番組概要

番組タイトル:『ワ・ワ・ワ・代々木ザ・チェッカーズ~国際スポーツフェア’86 春フィナーレ~』

放送日時:11月12日(土)後10:00~11:30

放送チャンネル:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

出演:チェッカーズ

(藤井郁弥/高杢禎彦/鶴久政治/武内享/藤井尚之/大土井裕二/徳永善也)

番組URL: https://otn.fujitv.co.jp/the_checkers

関連キーワード エンタメ総合