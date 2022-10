『秒速5センチメートル』 ビジュアル(C)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films

新海誠監督の最新作『すずめの戸締まり』(11月11日公開)&金曜ロードショー『君の名は。』(10月28日放送/日本テレビ系)を記念して、単発放送となった『映画天国』(※関東ローカル)では、10月24日深夜に、新海監督の名作『秒速5センチメートル』と『言の葉の庭』を2本立てで放送することが決定した。

『秒速5センチメートル』は、商業デビュー作『ほしのこえ』(2002年)、続く『雲のむこう、約束の場所』(2004年)で新時代のアニメーション作家として注目されていた新海誠監督が、2007年に世に送り出した作品。

小学校の卒業と同時に離ればなれになった少年と少女。互いに惹かれながらも小学校卒業後、離れ離れになった二人が大人になるまでの姿が、3話からなる連作アニメーションとして描かれる。山崎まさよしの主題歌「One more time, One more chance」が印象深く使われ、国内外の映画賞で高い評価を得た。

『言の葉の庭』(2013年公開)は、『君の名は。』の前作に当たる作品。梅雨の季節に日本庭園で出会った、靴職人を目指す少年と歩き方を忘れた女性と、彼女が少年に残したのは万葉集の一篇。独自の感性と言葉選びにより、まるで小説を読むような味わいとテーマ性を持った繊細なドラマを、アニメーションでしか為し得ない表現で紡ぎ出し、ドイツのシュトゥットガルト国際アニメーション映画祭にて長編アニメーション部門のグランプリを受賞した。

いずれも、新海作品ならではの映像美と繊細な世界観で心を揺さぶる名作となる。放送は10月25日午前1時59分~4時00分(10月24日深夜)。

