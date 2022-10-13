人気ゲーム「アイドルマスター」シリーズの全5ブランドが出演する合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」が、2023年2月11日・2月12日の2日間、東京ドームで開催されることが発表された。全5ブランドが集結するシリーズ単独ライブは初開催、さらにシリーズ単独での東京ドーム公演も初開催となる。

合同ライブは、2015年にベルーナドーム（旧西武プリンスドーム）にて開催した「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015」から約8年ぶりの開催となり、本公演から「SideM」「シャイニーカラーズ」が新たに加わる。

出演者も発表され、2日間で総勢100人以上のアイドル（声優）が出演する。

■2月11日

・アイドルマスター 765プロオールスターズ

中村 繪里子（天海 春香役）

今井 麻美（如月 千早役）

長谷川 明子（星井 美希役）

浅倉 杏美（萩原 雪歩役）

仁後 真耶子（高槻 やよい役）

平田 宏美（菊地 真役）

若林 直美（秋月 律子役）

下田 麻美（双海 亜美・真美役）

沼倉 愛美（我那覇 響役）

・アイドルマスター シンデレラガールズ

Triad Primus

福原 綾香（渋谷 凛役）

松井 恵理子（神谷 奈緒役）

渕上 舞（北条 加蓮役）

エルドリッチ・ロアテラー

千菅 春香（松永 涼役）

桜咲 千依（白坂 小梅役）

サイバーグラス

長島 光那（上条 春菜役）

田辺 留依（荒木 比奈役）

フォーリンシーサイド

東山 奈央（川島 瑞樹役）

花井 美春（村上 巴役）

『U149』より

今井 麻夏（佐々木 千枝役）

黒沢 ともよ（赤城 みりあ役）

集貝 はな（的場 梨沙役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

ストロベリーポップムーン

山崎 はるか（春日 未来役）

田所 あずさ（最上 静香役）

Machico（伊吹 翼役）

TIntMe!

稲川 英里（大神 環役）

原嶋 あかり（中谷 育役）

渡部 恵子（周防 桃子役）

花咲夜

郁原 ゆう（エミリー スチュアート役）

南 早紀（白石 紬役）

小岩井 ことり（天空橋 朋花役）

Cleasky

角元 明日香（島原 エレナ役）

桐谷 蝶々（宮尾 美也役）

・アイドルマスター SideM

DRAMATIC STARS

仲村 宗悟（天道 輝役）

Jupiter

寺島 拓篤（天ヶ瀬 冬馬役）

神原 大地（伊集院 北斗役）

もふもふえん

矢野 奨吾（岡村 直央役）

古畑 恵介（橘 志狼役）

C.FIRST

伊瀬 結陸（天峰 秀役）

宮崎 雅也（花園 百々人役）

大塚 剛央（眉見 鋭心役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

放課後クライマックスガールズ

河野 ひより（小宮 果穂役）

白石 晴香（園田 智代子役）

永井 真里子（西城 樹里役）

丸岡 和佳奈（杜野 凛世役）

涼本 あきほ（有栖川 夏葉役）

ストレイライト

田中 有紀（芹沢 あさひ役）

幸村 恵理（黛 冬優子役）

北原 沙弥香（和泉 愛依役）

ノクチル

和久井 優（浅倉 透役）

土屋 李央（樋口 円香役）

田嶌 紗蘭（福丸 小糸役）

岡咲 美保（市川 雛菜役）

■2月12日

・アイドルマスター 765プロオールスターズ

中村 繪里子（天海 春香役）

今井 麻美（如月 千早役）

長谷川 明子（星井 美希役）

浅倉 杏美（萩原 雪歩役）

仁後 真耶子（高槻 やよい役）

平田 宏美（菊地 真役）

若林 直美（秋月 律子役）

下田 麻美（双海 亜美・真美役）

沼倉 愛美（我那覇 響役）

・アイドルマスター シンデレラガールズ

Threat Sign

原 紗友里（本田 未央役）

小市 眞琴（結城 晴役）

生田 輝（ナターリア役）

Dimension-3

藍原 ことみ（一ノ瀬 志希役）

青木 志貴（二宮 飛鳥役）

Flamme Martini

河瀬 茉希（桐生 つかさ役）

原田 彩楓（三船 美優役）

松田 颯水（星 輝子役）

鈴木 みのり（藤原 肇役）

HappyHappyTwin

五十嵐 裕美（双葉 杏役）

松嵜 麗（諸星 きらり役）

miroir

立花 日菜（久川 凪役）

長江 里加（久川 颯役）

・アイドルマスター ミリオンライブ！

Chrono-Lexica

斉藤 佑圭（永吉 昴役）

中村 温姫（ロコ役）

閃光☆HANABI団

駒形 友梨（高山 紗代子役）

浜崎 奈々（福田 のり子役）

渡部 優衣（横山 奈緒役）

大関 英里（佐竹 美奈子役）

4 Luxury

香里 有佐（桜守 歌織役）

末柄 里恵（豊川 風花役）

平山 笑美（北上 麗花役）

高橋 ミナミ（馬場 このみ役）

・アイドルマスター SideM

FRAME

熊谷 健太郎（握野 英雄役）

濱 健人（木村 龍役）

増元 拓也（信玄 誠司役）

Cafe Parade

狩野 翔（神谷 幸広役）

児玉 卓也（卯月 巻緒役）

小林 大紀（水嶋 咲役）

F-LAGS

三瓶 由布子（秋月 涼役）

比留間 俊哉（九十九 一希役）

浦尾 岳大（兜 大吾役）

・アイドルマスター シャイニーカラーズ

イルミネーションスターズ

関根 瞳（櫻木 真乃役）

峯田 茉優（八宮 めぐる役）

アンティーカ

礒部 花凜（月岡 恋鐘役）

菅沼 千紗（田中 摩美々役）

八巻 アンナ（白瀬 咲耶役）

希水 しお（三峰 結華役）

結名 美月（幽谷 霧子役）

アルストロメリア

黒木 ほの香（大崎 甘奈役）

前川 涼子（大崎 甜花役）

芝崎 典子（桑山 千雪役）

シーズ

紫月 杏朱彩（七草 にちか役）

山根 綺（緋田 美琴役）

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