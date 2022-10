INI 1ST ALBUM「Awakening」の発売が決定

11人組ボーイズグループ・INIが、12月14日に1stアルバム『Awakening』を発売することが決定した。初回限定盤A・B、通常版、そしてメンバーソロジャケット全11形態のFC限定盤の全14形態で発売する。

『第63回輝く!日本レコード大賞』新人賞を受賞し、デビューシングルから3作連続初週売上50万枚超えを達成したINI。待望の初アルバムは「新たな自分を自覚した瞬間、輝く」をコンセプトに、覚醒してより一層輝くINIの姿を表現する。

今回のコンセプトにかけてジャケットロゴにも輝く要素が取り入れられ、アーティスト写真やジャケット写真などさらなる詳細は後日発表。FC盤では各メンバーVerのジャケットが登場する。

また、CDを購入しS賞への応募者から抽選で『Awakening』COMEBACK TALK SHOWに招待する。

■INI 1stアルバム『Awakening』収録内容

●初回限定盤A(CD+DVD)

CD

1. SPECTRA

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

DVD

Awakening Camp #1

<初回プレス限定封入特典>

(1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

(2)トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

(3)ソロアザージャケット1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

●初回限定盤B(CD+DVD)

DVD

Awakening Camp #2

<初回プレス限定封入特典>

(1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

(2)トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)

(3)ソロアザージャケット1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)

●通常盤(CD+SHEET STICKER)

12. Let Me

Fly ~その未来へ ~~(INI

<初回プレス限定封入特典>

(1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

(2)トレーディングカード1枚(通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入)

●FC限定盤(CD+STICKER)(メンバーソロジャケット全11形態)

12. Let Me

Fly ~その未来へ ~~(INI

<初回プレス限定封入特典>

(1)応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

(2)トレーディングカード(セルカVer.)1枚(ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入)

