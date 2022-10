マリエ (C)ORICON NewS inc.

タレントのマリエ(35)が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる女児の初顔出しショットを公開した。

今月3日、メキシコにて第1子を出産したマリエ。この日は「Hi, my name is Ola Tan libre como la ola.」と、名前が“オラ”ちゃんになったことを紹介し、顔出しショットをアップした。

この投稿に「Olaちゃんかわよ」「Hi Ola!!!!!! Welcome to the world !!」「マリエちゃんそっくり~」「やばい、愛しい!hola Ola!」「かわいすぎる」「What a rich hair!」などの声が寄せられている。

