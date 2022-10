『JO1 6THSINGLE「MIDNIGHT SUN」RELEASE PARTY』より(C)LAPONE ENTERTAINMENT

11人組グローバルボーイズグループ・JO1が12日、6枚目シングル「MIDNIGHT SUN」をリリースし、YouTubeチャンネルで発売記念イベント『JO1 6TH SINGLE「MIDNIGHT SUN」RELEASE PARTY』を生配信した。

イベントでは、初日(店着日)のオリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得したことが発表され、メンバーは歓喜。しかも、初日の自己最高となる36.6万枚をセールスした。

河野純喜は「僕たちの自己最高記録ということで本当にありがとうございます」とJAM(JO1ファン)に伝え、白岩瑠姫も「本当に1位というすごいありがたい記録をいつもありがとうございます。僕の中ではずっとJAMが1番なので! これからも幸せにしていきます」と感謝しきりだった。

イベントではこのほか、パフォーマンス動画が自身最速スピードで1000万回再生を突破し話題のリード曲「SuperCali」(スパカリ)のミュージックビデオ(MV)を見ているメンバーのリアクションを生配信。

「すげぇ」「かっけー」を連発し、「現実か、夢か、どっちかわからないような」「昼か夜かわからない」「浮いてる」といったキーワードが飛び出し、「このあとすぐ公開されますので、ぜひ見ていただきたいと思います」と呼びかけ。MVは午後7時にYouTubeで公開された。

また、3月に公開されたJO1初のドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」がBlu-ray/DVD化され、来年1月12日に発売決定。未公開シーンや英語字幕が付くことも明かされた。また、EST(ダウンロード動画販売サービス)では2ヶ月早く、11月12日に販売されることも決定した。

イベント最後のメンバーコメントは以下のとおり。

■JO1メンバーコメント

▼鶴房汐恩

皆さん本当にありがとうございます。毎度毎度1位、こんなありがたい1位ないですよ。ホンマに。僕たちもどんどん頑張りますので。ありがとうございます。

▼佐藤景瑚

本当にありがとうございます。6thシングル、自己最高記録ということでありがとうございます。毎回(前作を)超えてくるということで、本当にありがとうございます。僕たちも面白さ、かっこよさ、パフォーマンスをもっともっと成長させていくので、よろしくお願いします。

▼大平祥生

1位をいただけて本当にうれしいです。本当にJAMの皆さんありきのJO1だと思うので、これからももっと成長できるように頑張ります。ありがとうございました。

▼木全翔也

本当にいつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげで僕たち頑張れています。あと、(オリコン順位発表で使用された紙を見せながら)スペシャルなサプライズもありがとうございます。

▼金城碧海

JAMの皆さん、今日は楽しかったですか? いつもJAMの皆さん、ありがとうございます。去年のこの時期、僕は(療養中で)いなかったんですけど、(今回は)僕たち11人で活動できて、自己最高記録を出せて、本当にいつもありがとうございます。これからも僕たち11人で頑張っていくので応援よろしくお願いします。

▼河野純喜

JAMの皆さん、短い時間でしたが、一緒に過ごせてよかったです。そして6枚目のシングル、僕たちの自己最高記録ということで本当にありがとうございます。今後もJO1がもっともっと進み続けるグループでありたいなと心から思っています。頑張り続けるので、JAMの皆さんも応援よろしくお願いします。

▼川西拓実

今日は1日ありがとうございました。僕の中ではこの1年もう、あと少しかなと思うので、皆さんの健康を祈っていますし、全力で駆け抜けたいと思います。本当にありがとうございました。

▼川尻蓮

皆さん、1位というありがたい数字、本当にありがとうございます。「MIDNIGHT SUN」ということで、太陽が沈まない夜、そんな太陽みたいに、僕たちも一生沈まないかっこいいグループになりたいなと、より思うことができました。これからもずっとよろしくお願いします。

▼豆原一成

今日は本当に皆さんありがとうございました。「MIDNIGHT SUN」や「SuperCali」がいろんな方々に届くとうれしいなと思います。年末にかけて僕らも頑張っていきますので、今後もよろしくお願いします。

▼白岩瑠姫

JAM、そしてJO1にかかわってくださっているすべての皆さん、本当に1位というすごいありがたい記録をいつもありがとうございます。僕の中ではずっとJAMが1番なので! これからも幸せにしていきます。よろしくお願いします。

▼與那城奨

こうやって僕たちが元気よく、そして楽しく活動できているのもJAMの皆さんのおかげです。こうやってうれしい結果ももらうことができて、本当にありがたく思っております。これから僕たち、まだまだ成長し続けて、JAMの皆さんを精一杯楽しませていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。

関連キーワード 音楽