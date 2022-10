今週(2022.9/30~10/6)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で1.9%減となった。TOP100の初登場作は14作(先週9作)となった。

今週のTOP4は先週と全く同じ並びとなった。1位は5週連続でAdoの「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」(視聴回数557.9万回)。今週で8度目の首位獲得となった。2位に「ウタカタララバイ」(同385.9万回)、3位にTani Yuuki「W / X / Y」(同347.4万回)、4位に「私は最強」(同322.3万回)と続く。1位、2位は視聴回数が1桁台後半の減少になっているのに対して、3位、4位は前者が6.5%増、後者が1.3%の微増となっている。TOP10の半分をAdoが歌うアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌・挿入歌が占める状況は8週目に突入した。

TOP100圏外から6位に急上昇したのは、2人組女性ユニット・ClariSの代表曲の1つ「コネクト」(同291.9万回)。TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』のオープニング(OP)テーマに起用された楽曲だ。9月30日にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初出演して同曲をオーケストラアレンジバージョンで披露して話題を集めたことにより、ミュージックビデオ(MV)の視聴回数も大きく伸長した。ClariSはデビュー以来、イラストをメインビジュアルとして活動を続けてきたが、メジャーデビュー10周年を迎えた20年10月に、初の配信ライブでメディアに向けて素顔を明かした。そこから、ユニットとしての“新章”をスタートさせている。

今週の初登場作でもっとも上位にランクインしたのは、ボカロP・DECO*27の新作「Journey(feat. 初音ミク)」(同278.9万回)。スマホゲーム『プロジェクトセカイカラフルステージ!feat.初音ミク』の2周年を記念したアニバーサリーソングで、ゲームに登場するキャラクター、プレイヤー、初音ミクとともにこれから先の旅路を共に歩んでいこうという思いが込められている。MVのイラストは「アニマル」や「ソンビ」でお馴染みのおむたつが手がけており、ディレクターはyuka fujiiが担当した。DECO*27は、“プロセカ”のテーマソング「セカイ」の作詞を手掛けており、カップヌードルとのコラボ曲「サラマンダー」を提供している。

12位に初登場したのは藤井風の「damn」(同244.6万回)。同曲は今年3月リリースの2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』の収録曲で、9月30日にミュージックビデオ(MV)を公開し、インストゥルメンタルとカラオケ・バージョンを加えたデジタルシングルもリリースされた。映像監督は、これまで藤井の4作品のMVの監督を務めている山田健人を迎え、ある男が自らの葛藤の中で自由に解き放たれていく姿を描いている。10月15・16日に大阪・Panasonic Stadium Suitaでスタジアムライブ「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」を開催。さらに12月から23年2月にかけてアリーナツアー(全国8ヶ所16公演)を行う。

20位に初登場したのは、BUMP OF CHICKENの新曲「SOUVENIR」(同155.3万回)。10月1日より放送がスタートしたTVアニメ『SPY×FAMILY』(テレビ東京ほか)第2クールのOP主題歌だ。集英社「少年ジャンプ+」にて19年3月より連載中の大人気漫画をアニメ化したもので、第1クールのOP主題歌であるOfficial髭男dism「ミックスナッツ」(同245.2万回)」は今週11位(先週11位)と長らく上位をキープ。本作にも期待がかかる。

関連キーワード エンタメ総合