『RIZIN.39』でボイド・アレンと対戦する矢地祐介 (C)ORICON NewS inc.

今月23日に行われる格闘技『RIZIN.39』でボイド・アレン(33・南アフリカ)と対戦する矢地祐介(32)が12日、都内のジムで公開練習を実施。外国人選手に2連敗中で迎える今回の一戦に向けて、負けた反省を踏まえて「自分のやりたいこと、得意なことを全局面で押し付ける」と語った。

矢地は昨年大みそかにホベルト・サトシ・ソウザ、今年4月にルイス・グスタボと強豪外国人選手に連敗。とくにグスタボ戦について「相手の強引さを受けてしまった。横綱でもないのに横綱相撲をしてしまった」と振り返り、それ以降の練習で「強引さを強化し、自分で試合を作っていくことを重点的に取り組んできた」と明かした。

RIZINでは、ここ数年は白星が伸びないが「UFCやベラトールで戦うことを諦めてないので、外国人選手に勝たないと話にならない」と目標を掲げる。練習の成果を実感しており「自分の技術が通用するのか試合で試したい。3ラウンドで圧倒し続けたいけどチャンスがあれば1ラウンドから狙っていくし、相手の攻撃に合わせず自分の攻撃で試合を作る」と展望した。

メインで行われるフェザー級タイトルマッチの牛久絢太郎(27)対クレベル・コイケ(32)戦については「打撃もスタミナも牛久選手が上回っているし、最近のクレベルの試合を見ていたら意外とあっさり牛久選手が勝っちゃうかも」と王座防衛を予想。また、今回の大会が4年ぶりの福岡で開催となり「飯もうまいし夜も遊べるし、温かい人も多いし。いい印象しかない。勝って延泊して福岡を楽しみたい」と笑顔も見せた。

●『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』対戦カード

【フェザー級タイトルマッチ】牛久絢太郎 vs. クレベル・コイケ

武田光司 vs. ザック・ゼイン

手塚基伸 vs. メイマン・マメドフ

ヴガール・ケラモフ vs. 中原由貴

阿部大治 vs. 田村ヒビキ

梅野源治 vs. トレント・ガーダ

スダリオ剛 vs. ヤノス・チューカス

矢地祐介 vs. ボイド・アレン

芦田崇宏 vs. 中田大貴

佐々木信治 vs. 宇佐美正パトリック

栗秋祥梧 vs. 翔(キックルール)

REITO BRAVELY vs. 関幸一郎(キックルール)

