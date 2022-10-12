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【中日スタメン】根尾昂がDeNA戦でフェニックス・リーグ初先発！岡林勇希は1番・中堅

2022年10月12日 12時06分

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中日・根尾

中日・根尾

　◇12日　秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」DeNA―中日（サンマリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は根尾昂投手が同リーグ初先発。セ・リーグ最多安打のタイトルを獲得した岡林勇希外野手は「1番・中堅」でスタメン出場する。
【先攻・中日】
1番・中・岡林
2番・左・伊藤
3番・三・高橋周
4番・右・鵜飼
5番・指・郡司
6番・二・石垣
7番・一・福元
8番・捕・石橋
9番・遊・土田
先発投手・根尾
【後攻・DeNA】
1番・遊・森
2番・右・梶原
3番・一・知野
4番・中・蛯名
5番・三・小深田
6番・二・粟飯原
7番・左・大橋
8番・捕・山本
9番・指・村川
先発投手・高田

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