【中日スタメン】根尾昂がDeNA戦でフェニックス・リーグ初先発！岡林勇希は1番・中堅
2022年10月12日 12時06分
◇12日 秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」DeNA―中日（サンマリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は根尾昂投手が同リーグ初先発。セ・リーグ最多安打のタイトルを獲得した岡林勇希外野手は「1番・中堅」でスタメン出場する。
【先攻・中日】
1番・中・岡林
2番・左・伊藤
3番・三・高橋周
4番・右・鵜飼
5番・指・郡司
6番・二・石垣
7番・一・福元
8番・捕・石橋
9番・遊・土田
先発投手・根尾
1番・中・岡林
2番・左・伊藤
3番・三・高橋周
4番・右・鵜飼
5番・指・郡司
6番・二・石垣
7番・一・福元
8番・捕・石橋
9番・遊・土田
先発投手・根尾
【後攻・DeNA】
1番・遊・森
2番・右・梶原
3番・一・知野
4番・中・蛯名
5番・三・小深田
6番・二・粟飯原
7番・左・大橋
8番・捕・山本
9番・指・村川
先発投手・高田
1番・遊・森
2番・右・梶原
3番・一・知野
4番・中・蛯名
5番・三・小深田
6番・二・粟飯原
7番・左・大橋
8番・捕・山本
9番・指・村川
先発投手・高田
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