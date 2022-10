鞘師里保3rd EP『UNISON』ジャケット写真公開(写真は初回限定盤A)

元モーニング娘。で歌手の鞘師里保が11日深夜、3rd EP(ミニアルバム)『UNISON』を11月16日にリリースすることをインスタライブで発表した。きょう12日には、収録曲「WE THE ONES」が先行配信された。

本作は「“過去の自分”の手を取り、自由を求めて新たに歩き出す」がコンセプト。初めて全曲に海外アーティストを制作陣に迎え入れた。作詞にも参加し、英語詞のリリックやラップにも初挑戦。長年踊り続けてきたヒップホップに、クリエイターやシンガーとしても真正面から向き合った。

ジャケット写真とトラックリストも解禁となった。この日先行配信し、英語詞と日本語詞を縦横無尽に行き来する「WE THE ONES」をはじめ、「Marge」「Stupid」「Melancholic Blvd.」、「DOOM PA」の5曲入りとなっている。

鞘師は自筆のコメントを寄せ、「新しい鞘師を見てもらえるかもしれない、けれどこれが本来の私な気がする。そんなEPに仕上がりました。配信一曲目『WE THE ONES』、踊る私をイメージしながら是非聴いてください」と呼びかけている。

■3rd EP『UNISON』トラックリスト

1. Marge

2. WE THE ONES

3. Stupid

4. Melancholic Blvd.

5. DOOM PA

■『RIHO SAYASHI 2nd LIVE TOUR 2022 UNISON』

11月21日(月):東京・Zepp Haneda

11月30日(水):愛知・名古屋DIAMOND HALL

12月1日(木):大阪・心斎橋BIGCAT

12月10日(土):宮城・仙台PIT

12月17日(土):福岡・Skala Espacio

12月18日(日):広島・BLUELIVE HIROSHIMA ★

12月29日(木):東京・Zepp Haneda ★

★=昼夜2公演

