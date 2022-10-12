あいみょん「マリーゴールド」、オリコン史上初の200週連続TOP100入り【オリコンランキング】
2022年10月12日 04時00分 (10月12日 06時05分更新)
あいみょん「マリーゴールド」が、週間再生数210.3万回（2,103,027回）を記録し、10月12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で56位にランクイン。「オリコン週間ストリーミングランキング」史上初の200週連続TOP100入りを達成した。
本作は、「オリコン週間ストリーミングランキング」がスタートした2018/12/24付で2位にランクインし、2019/1/14付から2019/5/27付まで20週連続で1位を獲得。その後も、ロングヒットを続け、本記録の達成となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/10/17付：集計期間：2022年10月3日～10月9日）
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