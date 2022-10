ピース・綾部祐二 (C)ORICON NewS inc.

2017年10月よりアメリカに活動拠点を移しているお笑いコンビ・ピースの綾部祐二が11日、自身のインスタグラムを更新。自宅ガレージを公開した。

渡米からちょうど5年が経ったことを報告した綾部は「My first ever garage is finally coming together!」(初めてのガレージがついに完成!)と、自宅ガレージの写真をアップ。水色の壁紙がポップな印象で、愛車のハーレーダビッドソン、大きなソファやおしゃれな照明などが置かれた、こだわりを感じる空間となっている。次の投稿では「Living my dream in my own garage!」(自分のガレージで夢のような生活!)というコメントとともに、動画でも紹介した。

この投稿に「ガレージできてる!かっこいい〜」「Wow!!! Congratulations」「What a cool garage!」「かっこいい!」「おしゃれ」などの声が寄せられている。

