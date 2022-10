来年1月にライブ活動の封印が解かれるBABYMETAL

昨年10月10日にライブ活動封印宣言をしたメタルダンスユニット・BABYMETALが、来年1月28・29日に千葉・幕張メッセ 国際展示場2days『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』で封印を解くことが発表された。

特設サイトで公開されたティザームービーでは、『この地球で10年間切り開いた世界から「LIVING LEGEND」となって旅立ったBABYMETALが、バーチャルワールド“METALVERSE(メタルバース)”を通じて、我々の知らなかったもうひとつのBABYMETALを復元させる計画“THE OTHER ONE”が最終段階を迎え、プロジェクトの完遂に向けてもうすぐ地球に戻ってくる』と告げられた。

また、公式サイトでは今後の活動の全貌が描かれた「LEGEND MAP」を公開。来年3月24日にBABYMETAL初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』の全世界同時リリースすることも発表となった。今年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」が、バーチャルワールド“METALVERSE”で始動。BABYMETALのもうひとつの物語をコンセプトにしたアルバムとなるという。

復元計画「THE OTHER ONE」では、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドが明らかにされ、それぞれの世界のテーマに合わせた楽曲10曲が復元される。すべて新曲・新録の全10曲の内容がこのコンセプトアルバムでクリアになる。

本作はCD/アナログ盤の発売に先駆け、10月、11月、1月、2月、3月にそれぞれ先行配信シングル計5曲がダウンロード&ストリーミングで全世界同時配信される。

