【楽天】「フェニックス・リーグ」参加27選手を発表
2022年10月9日 15時05分
楽天は9日、宮崎県内で行われる秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」に参加する27選手を発表した。チームは10日のソフトバンク戦（アイビー）を皮切りに計18試合を行う予定。参加メンバーは次の通り（入れ替えや変更の可能性あり）。
【投手】小峯新陸、内間拓馬、藤平尚真、津留崎大成、高田萌生、泰勝利、内星龍、吉川雄大、佐藤智輝、引地秀一郎、福森耀真、清宮虎多朗、石田駿
【捕手】安田悠馬、堀内謙伍、水上桂、江川侑斗
【内野手】黒川史陽、伊藤裕季也、渡辺佳明、入江大樹、沢野聖悠
【外野手】吉野創士、前田銀治、武藤敦貴、小郷裕哉、大河原翔
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