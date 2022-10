『Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER』に登場したJO1(C)Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER

11人組グローバルボーイズグループ・JO1が8日、千葉・幕張メッセで行われたファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER』に出演した。イベントの大トリを飾った。

JO1は、シックな黒スーツ姿で息の合ったパフォーマンスを披露。デビュー曲「無限大」で観客の心をつかむと、続々と楽曲を披露。「YOLO-konde」では、ステージ上に炎が上がり、会場を沸かせた。

続いてセンターステージに移動すると、自己紹介も。木全翔也は「おすし大好き木全翔也です」、河野純喜は「グループで1番優しい」、鶴房汐恩は「アポロチョコレート、鶴房汐恩です」など、それぞれキュートで個性的な自己紹介で会場を沸かせた。

最後には、パフォーマンスビデオの再生回数が1000万回を突破した新曲「SuperCali」を披露。圧巻のパフォーマンスでイベントを締めくくった。

同イベントには、池田美優、貴島明日香、生見愛瑠、藤田ニコル、松井愛莉らがモデルとして登場。ライブステージでは、乃木坂46、櫻坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、JO1など11組がパフォーマンスを披露した。格闘家の那須川天心と南海キャンディーズの山里亮太、久慈暁子アナウンサーがMCを務めた。今年で22回目の開催となった。

【セットリスト】

M1.無限大

M2.Walk It Like I Talk It

M3.YOLO-konde

M4.SuperCali

