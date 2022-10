『Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER』に登場した少年忍者 (C)ORICON NewS inc.

ジャニーズJr.の人気グループ・少年忍者が8日、千葉・幕張メッセで行われたファッション&音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2022 AUTUMN/WINTER』に出演した。大型ファッションイベント初登場となった。

総勢21人のメンバーで構成される少年忍者は、フレッシュな笑顔とともに「Merry Very Go Round」で軽やかにパフォーマンスし、会場のボルテージを高めた。

続いてV6の「BEAT OF LIFE」をカバーし、ラップを交えてクール&パワフルに魅了した。3曲目の「太陽の笑顔」では、ランウェイを走り抜ける演出もあり、21人の息の合ったダンスで、会場と一体となって盛り上がった。

同イベントには、池田美優、貴島明日香、生見愛瑠、藤田ニコル、松井愛莉らがモデルとして登場。ライブステージには乃木坂46、櫻坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、JO1など11組がパフォーマンスを披露する。MCを務めるのは、格闘家の那須川天心と南海キャンディーズの山里亮太、久慈暁子アナウンサー。今年で22回目の開催となる。

■少年忍者のセットリスト

M0.OVERTURE

M1. Merry Very Go Round

M2. BEAT OF LIFE

M3. 太陽の笑顔

