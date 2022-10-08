県は七日、新型コロナウイルスの新規感染者四百四十五人を国の集計に基づいて発表した。感染者数は三日連続で前週の同じ曜日を下回った。県が独自に集計した市町村別の感染者の合計は四百六十三人。

岐阜市の高齢者福祉施設で利用者ら九人が陽性になるなど、新しいクラスター（感染者集団）の発表は二件だった。 （都沙羅）

