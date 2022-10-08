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１１日から県内の旅行代金が４０％引き 全国旅行支援
新型コロナウイルスの影響を受けた観光業を支援する国の「全国旅行支援」が十一日から、県内で始まる。県内...
10月8日
三味線や隈取りを河合小５、６年生が体験 １１月、地歌舞伎公演
十一月十二日に地歌舞伎公演を控える飛騨市河合小学校の五、六年の児童十三人が四〜五日、同校で歌舞伎...
古川中と神岡中の吹奏楽部が合同演奏 ２７日、飛騨市小中学音楽会
飛騨市の古川中学校と神岡中学校の吹奏楽部が二十七日、市文化交流センターで開かれる「市小中学校音楽会」...
隕石を間近で見よう ２１日まで、美濃・藍見公民館で展示
美濃市極楽寺の藍見公民館で二十一日まで、「藍見いん石展」が開かれている。土日祝日は休館、午前十時〜午...
魔女コンテスト２０２２グランプリに石原さん姉弟 洲原ひまわりの里
美濃市下河和の洲原ひまわりの里が開いた「魔女コンテスト２０２２」で、美濃市の石原杏菜さん、直翔さ...
栗をいろいろな菓子で味わう 山県ばすけっとで栗新祭
ＪＡぎふの産直施設「山県ばすけっと」（山県市東深瀬）で八〜十日、市特産の栗を使った新発売の洋菓子など...