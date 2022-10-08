映画『スーパーマリオ』ジャンルはアクションコメディー キャラ続々登場のトレーラー映像公開
2022年10月8日 08時00分 (10月8日 09時05分更新)
人気ゲーム『スーパーマリオブラザーズ』を題材にしたアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（来年4月28日公開）の新情報が公開された。ジャンルはアクション／コメディーとなり、あわせて、キャラが続々登場するトレーラー映像とポスター画像が公開された。
同作は、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が共同出資しユニバーサル・ピクチャーズが全世界で公開。声の出演には、マリオにクリス・プラット、ピーチ姫にアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージをチャーリー・デイ、クッパをジャック・ブラック、キノピオをキーガン＝マイケル・キー、ドンキーコングをセス・ローゲン、クランキーコングをフレッド・アーミセン、カメックをケヴィン・マイケル・リチャードソン、そしてブラッキーをセバスティアン・マニスカルコがそれぞれ演じる。
■スタッフ情報
脚本：マシュー・フォーゲル
監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック
製作：クリス・メレダンドリ（イルミネーション）、宮本茂（任天堂）
脚本：マシュー・フォーゲル
監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック
製作：クリス・メレダンドリ（イルミネーション）、宮本茂（任天堂）
【動画】喋るマリオ＆クッパ！コミカルな内容 公開された映画『マリオ』初映像
【写真】ヒゲをつけてインスタ映え！マリオとルイージのドリンクも登場
マリオやヨッシーになれる！ ジェラピケコラボのルームウェアが登場
任天堂、コロプラと特許権侵害訴訟の和解成立 和解金33億円で訴え取り下げ
パルコ、スーパーマリオとコラボ キノコやスター…お馴染みアイテム柄のビニール傘やレインポンチョが登場
【写真】ヒゲをつけてインスタ映え！マリオとルイージのドリンクも登場
マリオやヨッシーになれる！ ジェラピケコラボのルームウェアが登場
任天堂、コロプラと特許権侵害訴訟の和解成立 和解金33億円で訴え取り下げ
パルコ、スーパーマリオとコラボ キノコやスター…お馴染みアイテム柄のビニール傘やレインポンチョが登場
おすすめ情報