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映画『スーパーマリオ』ジャンルはアクションコメディー　キャラ続々登場のトレーラー映像公開

2022年10月8日 08時00分 (10月8日 09時05分更新)
映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の場面カット

映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の場面カット

　人気ゲーム『スーパーマリオブラザーズ』を題材にしたアニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（来年4月28日公開）の新情報が公開された。ジャンルはアクション／コメディーとなり、あわせて、キャラが続々登場するトレーラー映像とポスター画像が公開された。
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　同作は、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が共同出資しユニバーサル・ピクチャーズが全世界で公開。声の出演には、マリオにクリス・プラット、ピーチ姫にアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージをチャーリー・デイ、クッパをジャック・ブラック、キノピオをキーガン＝マイケル・キー、ドンキーコングをセス・ローゲン、クランキーコングをフレッド・アーミセン、カメックをケヴィン・マイケル・リチャードソン、そしてブラッキーをセバスティアン・マニスカルコがそれぞれ演じる。
■スタッフ情報
脚本：マシュー・フォーゲル
監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック
製作：クリス・メレダンドリ（イルミネーション）、宮本茂（任天堂）
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