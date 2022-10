9年ぶりの日本武道館で新チームお披露目コンサートを開催したAKB48(左から)本田仁美、岡田奈々 (C)ORICON NewS inc.

アイドルグループ・AKB48が7日、東京・日本武道館で60枚目シングル「久しぶりのリップグロス」(19日発売)のリリース記念コンサート3daysの初日公演「リベンジ!新チームお披露目コンサート」を開催した。

AKB48は昨年12月8日の『AKB48劇場16周年特別記念公演』で4年ぶりに発表された「組閣」により、チームを再編成。新チームお披露目コンサートを2月に開催予定だったがコロナ禍で中止となり、8ヶ月越しに“リベンジ”公演が実現した。

中盤の新チームでのパフォーマンスはキャプテンのくじ引きによって順番を決めたといい、田口愛佳キャプテンの田口チームKからスタート。「愛しきライバル」「回遊魚のキャパシティ」「街角のパーティー」を披露した。

続いて向井地美音キャプテンの向井地チームAは「Hate」「キミが思ってるより…」「重力シンパシー」の3曲、浅井七海キャプテンの浅井チームBは「B stars」「ノーカン」「必殺テレポート」の3曲、倉野尾成美キャプテンの倉野尾チーム4は「Get you!」「水の中の伝導率」を歌い、「初めての星」では涙ぐむ倉野尾の肩を、前キャプテンの村山彩希と、下尾みうが抱きしめた。

本編ラストでは、DA PUMPのKENZOがサプライズゲストとして登場し、AKB48の「根も葉もRumor」をコラボパフォーマンス。KENZOはソロダンスも披露し、圧巻の共演で盛り上げた。

アンコールでは、2014年に結成された47都道府県選抜チーム、チーム8が来年4月のチーム8コンサートおよびAKB48劇場での9周年公演をもって活動休止することが発表され、衝撃が走った。

コンサート中から涙ぐんでいた倉野尾は「ちょっと寂しい発表になってしまうかなと思うんですけど、休止ですし、チーム8が終わるわけではない」と泣きながら語り、小栗有以も「チーム8のメンバーは心の中では一緒にいて、前向きにAKB48をみんなで盛り上げていくっていう熱い気持ちでおります」と話した。

AKB48は9日まで同所でコンサートを行う。

■「リベンジ!新チームお披露目コンサート」セットリスト

Overture

01. Beginner

02. 臆病なナマケモノ/向井地チームA

03. Loss of time/田口チームK

04. ヤラカソウ/浅井チームB

05. アンジー/倉野尾チーム4

06. 元カレです

07. Wonderful Love

08. Seventeen

09. 愛しきライバル/田口チームK

10. 回遊魚のキャパシティ/田口チームK

11. 街角のパーティー/田口チームK

12. Hate/向井地チームA

13. キミが思ってるより…/向井地チームA

14. 重力シンパシー/向井地チームA

15. B stars/浅井チームB

16. ノーカン/浅井チームB

17. 必殺テレポート/浅井チームB

18. Get you!/倉野尾チーム4

19. 水の中の伝導率/倉野尾チーム4

20. 初めての星/倉野尾チーム4

21. 完璧ぐ~のね

22. シャワーの後だから

23. プライオリティー

24. NO WAY MAN

25. わがままコレクション

26. キミについて

27. 天国野郎

28. ヘビーローテーション

29. 大声ダイヤモンド

30. RUN RUN RUN

31. ポニーテールとシュシュ

32. 言い訳Maybe

33. 根も葉もRumor

【アンコール】

EN1. Sugar night

EN2. 運命の歌

EN3. 久しぶりのリップグロス

