『TIGER & BUNNY 2』第14話より (C)BNP/T&B2 PARTNERS

動画配信サービス「Netflix」にて7日午後4時から第2クールが配信開始となるアニメ『TIGER & BUNNY 2』より、第14話の場面カット・あらすじが解禁となった。サブタイトルは「March winds and April showers bring forth May flowers.」。

「NEXT」と呼ばれる特殊能力者が、スポンサーロゴを背負って街の平和を守る、という異色の「ヒーロー」たちの活躍を描き、2011年に大人気を博したテレビアニメ『TIGER & BUNNY』。その続編である『TIGER & BUNNY 2』が、今年4月よりNetflixに登場。『劇場版The Rising』後の世界を描く完全新作ストーリーが展開されている。配信中のパート1(#1-13)に続き、パート2(第14話~)が本日配信となり、第15話以降、第24話まで毎週土曜午後9時から配信となる。

『TIGER & BUNNY』では、各々“キング・オブ・ヒーロー”を目指し、年間ランキングを争っていたが、『TIGER & BUNNY 2』では、企業の垣根を越えてヒーロー同士が協力する“バディシステム”が施行され、初代“キング・オブ・バディヒーロー”の栄光をつかもうと奮闘するヒーローたち。

第14話は、初代キング・オブ・バディーヒーローが決まるまで残りひと月。今シーズン最後のファンミーティングが行われる事になり、意気込むアニエス。一方、楓相手に何やら練習をし始める虎徹は…。

サブタイトルは、直訳すると「三月の風と四月の雨で五月の花が咲く」。英語圏では、「悪いことがあっても、先にはいいことがある」ということわざ。

