最大540組(1,080名)の小学 1 年から中学 3 年の親子から最強を決定。最大12グループに分かれて予選を実施、各グループ上位10組(計120組)が決勝ステージ進出。決勝ステージは3グループに分かれてセミファイナルを実施、各グループ上位15組(計45組)がグランドファイナルに進出。順位ポイントと撃破数のトータルポイントを競いました。