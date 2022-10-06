【動画】親子大会8位「カテエネカップ 家族のきずな最強決定戦 」中スポ編集部員フォートナイト予選
2022年10月6日 23時17分
最大540組(1,080名)の小学 1 年から中学 3 年の親子から最強を決定。最大12グループに分かれて予選を実施、各グループ上位10組(計120組)が決勝ステージ進出。決勝ステージは3グループに分かれてセミファイナルを実施、各グループ上位15組(計45組)がグランドファイナルに進出。順位ポイントと撃破数のトータルポイントを競いました。
大会配信サイト
大会配信サイト
＜予選＞最大12グループにて予選、各グループ上位10組が決勝ステージ進出
■ 予選1日目(45組×3グループ)2022年9月10日(土)13:00
■ 予選2日目(45組×3グループ)2022年9月11日(日)13:00
■ 予選3日目(45組×3グループ)2022年9月17日(土)13:00
■ 予選4日目(45組×3グループ)2022年9月18日(日)13:00
■ 予選1日目(45組×3グループ)2022年9月10日(土)13:00
■ 予選2日目(45組×3グループ)2022年9月11日(日)13:00
■ 予選3日目(45組×3グループ)2022年9月17日(土)13:00
■ 予選4日目(45組×3グループ)2022年9月18日(日)13:00
＜決勝ステージ＞予選通過120組の親子が決勝ステージ
■ 2022年9月25日(日)13:00
■ 2022年9月25日(日)13:00
試合形式
ゲームモード：アリーナ DUO
チーム編成 ：デュオ
マッチメイキングサーバー：アジア
ゲームモード：アリーナ DUO
チーム編成 ：デュオ
マッチメイキングサーバー：アジア
おすすめ情報