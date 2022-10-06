日本高野連と全日本大学野球連盟は６日、プロ入りを希望する選手に義務づけている「プロ野球志望届」の提出期間を締め切り、午後５時時点で高校生１５４人、大学生１８７人の計３４１人が提出した。未提出者は２０日のドラフト会議で指名を受けることができない。

高校生では世代屈指のスラッガー・高松商の浅野や大阪桐蔭の強打の捕手・松尾、苫小牧中央（北海道）の大型右腕・斉藤らが１位候補。投打の二刀流で甲子園を沸かせた近江（滋賀）の山田、大阪桐蔭の長身右腕・川原らも上位候補に挙がり、誉（愛知）の大型遊撃手・イヒネや日本航空石川のスラッガー・内藤らも評価は高い。一方、今夏の甲子園で準優勝した下関国際（山口）の遊撃手兼投手の仲井、愛工大名電（愛知）のエース左腕・有馬らは提出しなかった。

大学生では１位候補に挙がる白鴎大の最速１５１キロ左腕・曽谷や投打の二刀流で注目の日体大・矢沢、中大の強打の外野手・森下らが提出。中京大の左打ちのスラッガー・沢井や名城大の強打の捕手・野口にも注目だ。

昨秋は２９８人（高校生１５９人、大学生１３９人）が提出したが、今年は１割以上増えた。