4人組バンド・King Gnuの新曲「Stardom」が、2022 NHKサッカーテーマに決定した。16日放送のNHK総合『天皇杯サッカー 決勝戦』(後1:50)の中継で音源が初公開される。

今後、11月20日に開幕する『ワールドカップ』カタール大会を含め、NHKのサッカー番組全般のテーマソングとして流れる。

■近年のNHKサッカーテーマ

2010年「タマシイレボリューション」Superfly

2011~12年「君と羊と青」RADWIMPS

2013年「Aoi」サカナクション

2014~2016年「NIPPON」椎名林檎

2017年「We are」ONE OK ROCK

2018~19年「VOLTAGE」Suchmos

2020~22年「Change the World」MAN WITH A MISSION

■King Gnu 常田大希コメント

何年か前に飛行艇という曲を作った時、あちこちのスポーツ会場や、様々なスポーツ選手たちが入場曲やテーマソングとして用いてくれていました。その光景を目の当たりにした時、そうだ!一戦一戦に全身全霊を賭けるスポーツ選手はもちろんのこと、大変な時代を生き抜く全ての人々の、今日を生き抜くエネルギーになるような音を俺は鳴らしたかったのだと気付きました。そう思い立って作ったのがStardomです。この楽曲が皆様のそういった存在になってくれたら幸いです。宜しくお願い致します。

コーラス隊にはULTRASというサッカー日本代表サポーターの方々に参加していただきました。録音時、そこには熱狂するスタジアムの光景がありました。

