本文へ移動

ジャニーズWEST、『Mixed Juice』ツアー11・23映像化　密着ドキュメンタリーのダイジェスト公開

2022年10月6日 11時00分 (10月6日 12時05分更新)
ジャニーズWESTライブBlu-ray & DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』ジャケット写真

ジャニーズWESTライブBlu-ray & DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』ジャケット写真

　人気グループ・ジャニーズWESTが、3月～6月にかけて開催した全国ツアーのライブBlu-ray／DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』が、11月23日に発売されることが決定した。
【動画】『Mixed Juice』ツアー密着ドキュメンタリー ダイジェスト公開
　同ツアーは、“カラフルにポップにハッピーに、なんでもかんでもごちゃまぜにミックス”したアルバム『Mixed Juice』を携え、全国8都市９会場で全38公演を開催。Blu-ray／DVDのライブ本編は、4月29日の横浜・ぴあアリーナMM公演の模様が収められる。
　初回盤特典には、公演替わりで披露したスペシャルアコースティックアレンジの「アメノチハレ」「ブーケ」「オレとオマエと時々チェイサー」、ツアーファイナルのWアンコールで披露した「つばさ」を収録。さらに、最高級のミックスジュースを飲むためにさまざまなミッションに挑んだINTER映像が全19タイプ盛り込まれる。
　今作も初回盤はビッグサイズのスペシャルフォトブックパッケージ。通常盤特典には、リハーサルから全ツアー会場に密着した『超 TOUR DOCUMENTARY』の収録が決定。YouTubeチャンネルでは、ダイジェスト映像が公開されている。
■Blu-ray／DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』収録内容
▼DISC 1（約126分）※初回盤・通常盤共通
OVERTURE
Mixed Juice
We are WEST!!!!!!!
ええじゃないか
Anything Goes
DANCE INTER -Born To Be Wild-
Born To Be Wild
INTER
セラヴィ
Big Shot!!
努力賞
Plan B
情熱
微笑み一つ咲かせましょう
でっかい愛
週刊うまくいく曜日
喜努愛楽
【MC】
涙腺
バニラかチョコ
〔AmBitious〕 AMBITIOUS JAPAN
UME強引オン！
ブルームーン
真夜中のLION
黎明
INTER
W trouble
YSSB
PARTY MANIACS
ごっつえーFriday
おーさか☆愛・EYE・哀
アカンLOVE〜純情愛やで〜
ズンドコ パラダイス
ホメチギリスト
BAND INTER
証拠
僕らの理由
ムーンライト
サムシング・ニュー
▼初回盤 DISC 2（約81分）
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【SPECIAL REEL】
Special Acoustic Arrange
・アメノチハレ （4.28 神奈川・ぴあアリーナMM）
・ブーケ （4.29 神奈川・ぴあアリーナMM）
・オレとオマエと時々チェイサー 6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
【TOUR FINAL -W ENCORE-】
・つばさ （6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
【INTER -Mixed Juice Mission-】
19 type
▼通常盤 DISC 2（約116分）
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【SPECIAL REEL】
超 TOUR DOCUMENTARY
ジャニーズWEST、念願の東京ドーム「立ちたくて、立ちたくて、たまらんかった」
ジャニーズWEST、ぴあアリ公演で“パワーアップした原点回帰”魅せる　初のドームツアー発表「お待たせしました！」
ジャニーズWEST、地元・京セラドームで初ドームツアー開幕　神山智洋の誕生日を祝う
【オリコン】ジャニーズWEST、最新シングル「星の雨」が自己最高初週売上で1位
ジャニーズWEST、公式TikTok開設　初投稿はドームライブで神山智洋の誕生日祝福

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

音楽の新着

記事一覧