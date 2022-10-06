ジャニーズWEST、『Mixed Juice』ツアー11・23映像化 密着ドキュメンタリーのダイジェスト公開
2022年10月6日 11時00分 (10月6日 12時05分更新)
人気グループ・ジャニーズWESTが、3月～6月にかけて開催した全国ツアーのライブBlu-ray／DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』が、11月23日に発売されることが決定した。
同ツアーは、“カラフルにポップにハッピーに、なんでもかんでもごちゃまぜにミックス”したアルバム『Mixed Juice』を携え、全国8都市９会場で全38公演を開催。Blu-ray／DVDのライブ本編は、4月29日の横浜・ぴあアリーナMM公演の模様が収められる。
初回盤特典には、公演替わりで披露したスペシャルアコースティックアレンジの「アメノチハレ」「ブーケ」「オレとオマエと時々チェイサー」、ツアーファイナルのWアンコールで披露した「つばさ」を収録。さらに、最高級のミックスジュースを飲むためにさまざまなミッションに挑んだINTER映像が全19タイプ盛り込まれる。
今作も初回盤はビッグサイズのスペシャルフォトブックパッケージ。通常盤特典には、リハーサルから全ツアー会場に密着した『超 TOUR DOCUMENTARY』の収録が決定。YouTubeチャンネルでは、ダイジェスト映像が公開されている。
■Blu-ray／DVD『ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice』収録内容
▼DISC 1（約126分）※初回盤・通常盤共通
OVERTURE
Mixed Juice
We are WEST!!!!!!!
ええじゃないか
Anything Goes
DANCE INTER -Born To Be Wild-
Born To Be Wild
INTER
セラヴィ
Big Shot!!
努力賞
Plan B
情熱
微笑み一つ咲かせましょう
でっかい愛
週刊うまくいく曜日
喜努愛楽
【MC】
涙腺
バニラかチョコ
〔AmBitious〕 AMBITIOUS JAPAN
UME強引オン！
ブルームーン
真夜中のLION
黎明
INTER
W trouble
YSSB
PARTY MANIACS
ごっつえーFriday
おーさか☆愛・EYE・哀
アカンLOVE〜純情愛やで〜
ズンドコ パラダイス
ホメチギリスト
BAND INTER
証拠
僕らの理由
ムーンライト
サムシング・ニュー
▼DISC 1（約126分）※初回盤・通常盤共通
OVERTURE
Mixed Juice
We are WEST!!!!!!!
ええじゃないか
Anything Goes
DANCE INTER -Born To Be Wild-
Born To Be Wild
INTER
セラヴィ
Big Shot!!
努力賞
Plan B
情熱
微笑み一つ咲かせましょう
でっかい愛
週刊うまくいく曜日
喜努愛楽
【MC】
涙腺
バニラかチョコ
〔AmBitious〕 AMBITIOUS JAPAN
UME強引オン！
ブルームーン
真夜中のLION
黎明
INTER
W trouble
YSSB
PARTY MANIACS
ごっつえーFriday
おーさか☆愛・EYE・哀
アカンLOVE〜純情愛やで〜
ズンドコ パラダイス
ホメチギリスト
BAND INTER
証拠
僕らの理由
ムーンライト
サムシング・ニュー
▼初回盤 DISC 2（約81分）
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【SPECIAL REEL】
Special Acoustic Arrange
・アメノチハレ （4.28 神奈川・ぴあアリーナMM）
・ブーケ （4.29 神奈川・ぴあアリーナMM）
・オレとオマエと時々チェイサー 6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
Special Acoustic Arrange
・アメノチハレ （4.28 神奈川・ぴあアリーナMM）
・ブーケ （4.29 神奈川・ぴあアリーナMM）
・オレとオマエと時々チェイサー 6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
【TOUR FINAL -W ENCORE-】
・つばさ （6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
・つばさ （6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ）
【INTER -Mixed Juice Mission-】
19 type
19 type
▼通常盤 DISC 2（約116分）
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【ENCORE】
しらんけど
進むしかねぇ
Mixed Juice
【SPECIAL REEL】
超 TOUR DOCUMENTARY
超 TOUR DOCUMENTARY
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