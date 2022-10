サザンオールスターズの桑田佳祐がソロ活動35周年を迎えた6日、CD2枚組35曲入りベストアルバム『いつも何処かで』(11月23日発売)の収録曲が解禁となった。所属レコード会社ビクターエンタテインメントでは、公式サイトのトップページをお祝い映像でジャックするほか、社をあげて記念日を盛り上げる。

桑田は1978年にサザンオールスターズとしてデビューし、87年10月6日に「悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)」でソロデビュー。サザンとしても、ソロとしても、第一線で活躍し続けている。

ソロでは10年ぶりとなるベストアルバム『いつも何処かで』には、今この時代に聴いてほしい、未来への希望を詰め込んだ新曲(詳細は後日発表)と、これからも歌い続けたい楽曲の計35曲が収録される。

ソロデビュー曲「悲しい気持ち~」をはじめ、2017年放送のNHK連続テレビ小説『ひよっこ』主題歌「若い広場」、大ヒット曲「波乗りジョニー」「明日晴れるかな」「白い恋人達」、1年限定で活動したKUWATA BANDの「BAN BAN BAN」「MERRY X’MAS IN SUMMER」も盛り込まれる。

さらに、今年5月に同い年の5人で緊急配信リリースし大きな話題となった「時代遅れのRock’n’Roll Band feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎」、現在オンエア中のSOMPOグループCMソング「平和の街」も収められる。

ビクターは、きょう6日午前8時より公式サイトのトップページを桑田への感謝を表現する映像でジャック。映像内では、渋谷スクランブル交差点周辺のビジョンや、新幹線、高速道路入口の電光掲示板などに感謝のメッセージが映し出されるほか、同社の象徴ともいえるビクタースタジオの外壁に垂れ幕が掲出されている。これらはCGを使ったフェイク映像だが、きょう6日限定で、渋谷スクランブル交差点近くのシブハチヒットビジョン、シンクロ6シブヤヒットビジョンでは、リアルに35周年のお祝い映像放映される。

あわせて、11月からスタートする5大ドームを含む全国ツアー『桑田佳祐LIVE TOUR 2022「お互い元気に頑張りましょう!!」supported by SOMPOグループ』のロゴも解禁となった。

■桑田佳祐ベストアルバム『いつも何処かで』収録曲

▼DISC-1

01. 若い広場

02. いつか何処かで (I FEEL THE ECHO)

03. 波乗りジョニー

04. ほととぎす [杜鵑草]

05. 明日へのマーチ

06. 可愛いミーナ

07. 悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE)

08. JOURNEY

09. Soulコブラツイスト〜魂の悶絶

10. 君にサヨナラを

11. MERRY X’MAS IN SUMMER

12. 風の詩を聴かせて

13. SMILE〜晴れ渡る空のように〜

14. 平和の街

15. DEAR MY FRIEND

16. NUMBER WONDA GIRL〜恋するワンダ〜

17. 誰かの風の跡

▼DISC-2

01. 時代遅れのRock’n’Roll Band feat. 佐野元春, 世良公則, Char, 野口五郎

02. 明日晴れるかな

03. 鏡

04. Yin Yang(イヤン)

05. 銀河の星屑

06. ダーリン

07. BAN BAN BAN

08. 月

09. 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

10. ヨシ子さん

11. 現代東京奇譚

12. 100万年の幸せ!!

13. ROCK AND ROLL HERO

14. それ行けベイビー!!

15. 白い恋人達

16. EARLY IN THE MORNING〜旅立ちの朝〜

17. 傷だらけの天使

18. 新曲 (※詳細後日発表)

