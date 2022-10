俳優の伊藤英明が、6日発売の『VERY NaVY』(光文社)11月号で、モデル・滝沢眞規子と初共演した。

新連載となる「Just THE TWO of US」でNaVYカバーモデル・滝沢との初共演を果たした伊藤。「きょうは妻が僕の背中を押してくれて来たんです。もともとこういった撮影は気恥ずかしくてこれまであまり受けたことがなかったんです」という。実は伊藤の妻が“大の滝沢ファン(!)”ということで、今回の登場への後押しをしてくれたのだそう。

先日はYOHJI YAMAMOTOのランウェイにも登場。そこでも「新しい経験をするのは、とても大切なこと」という妻の勧めがあったという。「Just THE TWO of US」では、遊び心溢れる大人ドレスアップをテーマにDOLCE&GABBANAを着こなす2人に注目だ。

