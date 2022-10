『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』対戦カード発表会見を行った(左から)牛久絢太郎、榊原信行、クレベル・コイケ (C)ORICON NewS inc.

今月23日に行われる『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』対戦カード発表会見が5日、都内で行われ、フェザー級タイトルマッチで戦う王者の牛久絢太郎と挑戦者のクレベル・コイケが、静かに火花を散らした。

昨年10月に前王者・斎藤裕からベルトを奪取した牛久。今年4月には立場を入れ替え王者として挑戦者の斎藤を迎え撃ち、左ハイキックでダウンを奪うなど見事な試合運びで防衛を果たした。

対するクレベルは2020念大みそかにRIZIN参戦以来、圧倒的な寝技スキルを武器に一本勝ちを連発し、昨年6月には東京ドーム大会でカリスマ・朝倉未来に三角絞めを極めて失神させた。その後も勝ちを続けて、現在5連勝ですべてが一本勝ちという、まさに“最強の挑戦者”としてベルトに挑む。

相手に勝っている点を聞かれた牛久は「スタミナ」と胸を張り、クレベルの寝技対策として柔術を練習に取り入れていることも明かした。一方、堀口恭司が所属するアメリカのATTジムに修行に行っていたクレベルは「全てで自分が勝っている」と自信にあふれ、「絶対に一本で勝ちます」と宣言した。

RIZINの榊原信行CEOはこの試合について「牛木選手は厳しい中でも勝ち続けて王者の風格も自覚もでてきた。そのチャンプに対してクレベルは最強のチャレンジャー。RIZINのフェザー級のトップの2人の試合、勝負論はもちろん当日の緊張感や技の展開を含めて、最上級のものが見ていただけるんじゃないかと思います」と期待を寄せた。

同大会はすでに6試合が発表されていたが、この日は矢地祐介VSボイド・アレン(南アフリカ)、スダリオ剛VSヤノス・チューカス(ハンガリー)など、「日本VS世界」を含めた6試合の追加カードが発表され、全12試合がラインナップした。

●『湘南美容クリニック presents RIZIN.39』対戦カード

【フェザー級タイトルマッチ】牛久絢太郎 vs. クレベル・コイケ

武田光司 vs. ザック・ゼイン

手塚基伸 vs. メイマン・マメドフ

ヴガール・ケラモフ vs. 中原由貴

阿部大治 vs. 田村ヒビキ

梅野源治 vs. トレント・ガーダ

(追加カード)

REITO BRAVELY vs. 関幸一郎(キックルール)

栗秋祥梧vs. 翔(キックルール)

佐々木信治vs. 宇佐美正パトリック

芦田崇宏vs. 中田大貴

矢地祐介vs. ボイド・アレン

スダリオ剛vs. ヤノス・チューカス

関連キーワード エンタメ総合