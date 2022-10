マリエ (C)ORICON NewS inc.

タレントのマリエ(35)が4日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女児を出産したことを報告した。

マリエは「Thank you for all of your support and kindness. このjourneyに関わってくれた全てのみんなに心から感謝して、新しい命が10/3に誕生しました」と明かし、「私と出会ってくれた全てのみんなに一人一人ありがとうを伝えたい そして私に沢山のことを教えてくれたこの子にありがとう」と謝意を記した。

続けて「Especially to my partner who supports me like a boxer’s second:) 彼がずっとそばでサポートしてくれなかったら不安な夜も、予定してたようにいかない恐怖も、大切な瞬間の震える身体も、温かい手を添えてくれて、ずっと私をお腹の中から笑わせてくれた」としみじみ回顧。「きっとそれはベビにも届いていて『私はよく笑う家族の一員になるのね』と確信して産まれて来てくれたとおもう」と心境をつづった。

最後に「私のベビへ願う夢は、この子にも私のパートナーの様な素敵な人に出逢って欲しい。そんな仲間に囲まれて育ちますように」と願った。

マリエは今年6月に自身のインスタグラムで「うれしくてなんだか少し照れちゃうんだけど、妊娠しているの」と報告。翌7月の投稿では動画とともに「マリエのオンラインコミュでは一足お先に報告させてもらったの でも沢山の質問をもらっているので感謝の気持ちを込めて It’s a girl 女の子がすくすくお腹で育っています」とつづっていた。

