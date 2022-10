MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが4日、自身のインスタグラムを更新。第3子長男・スカイラーくん(1)との2ショット動画を公開した。

MIYAVIは「Got a special guest in our rehearsal… One and only, The future rockstar, Skyler Kakeru Ishiharaaaaaaa!!!!スカイラー様が、リハーサルに降臨されました」と報告し、息子との2ショット動画をアップ。機材に興味津々なスカイラー君と、その様子を優しく見守るMIYAVI、親子の微笑ましいシーンをとらえている。

この投稿に「こんなに大きくなったの!?成長が早いね」「こんな小さい頃から機材いじれるなんて さすがなスカイラーくん」「可愛いぃぃ」「もうエフェクター操作もできるんですね← さすがカリスマBABY」「もう既に才能あふれでてますね」「お顔がお姉ちゃんに似てきましたね かわいいなぁ」などの声が寄せられた。

関連キーワード エンタメ総合