『侍ジャパンシリーズ2022』の出場選手発表記者会見に出席した(左から)戸郷翔征選手、栗山英樹監督 (C)ORICON NewS inc.

読売ジャイアンツの戸郷翔征選手が4日、11月に開催する『侍ジャパンシリーズ2022』の出場選手として、野球日本代表「侍ジャパン」に初選出され、発表記者会見にサプライズ登場した。

栗山英樹監督と、侍ジャパン強化委員会・委員長を務める井原敦氏(日本野球機構事務局長)が登壇し、全28人の名前を読み上げた後、戸郷選手が壇上に呼び込まれた。

戸郷選手はあいさつに続けて、「ずっと目標にしていたので、プロ4年目にして入れたことを光栄に思っている」と力を込めた。栗山監督は「あれだけジャイアンツを支えた。困ったときに攻め切ってくれるピッチャーだと思っている」と戸郷のピッチングを評価。

登板順の希望について聞かれた戸郷は、「どこでも大丈夫です!」と笑顔で答え、「初めて日の丸を背負って投げるので、観ている人に勇気や感動を与えられるような投球がしたい」と力強く言い放った。

侍ジャパンは、11月5日に北海道日本ハムファイターズ、6日に読売ジャイアンツ、9日・10日にオーストラリア代表と強化試合を行う。

■『侍ジャパンシリーズ2022』出場選手

【投手】

佐々木朗希(背番号11・千葉ロッテマリーンズ)

森浦大輔(背番号13・広島東洋カープ)

高橋宏斗(背番号14・中日ドラゴンズ)

大勢(背番号15・読売ジャイアンツ)

宮城大弥(背番号16・オリックス・バファローズ)

伊藤大海(背番号17・北海道日本ハムファイターズ)

森下暢仁(背番号18・広島東洋カープ)

戸郷翔征(背番号20・読売ジャイアンツ)

今永昇太(背番号21・横浜DeNAベイスターズ)

山崎颯一郎(背番号22・オリックス・バファローズ)

與座海人(背番号44・埼玉西武ライオンズ)

高橋奎二(背番号47・東京ヤクルトスワローズ)

湯浅京己(背番号65・阪神タイガース)

森友哉(背番号10・埼玉西武ライオンズ)

甲斐拓也(背番号19・福岡ソフトバンクホークス)

中村悠平(背番号27・東京ヤクルトスワローズ)

山田哲人(背番号1・東京ヤクルトスワローズ)

源田壮亮(背番号2・埼玉西武ライオンズ)

牧秀悟(背番号3・横浜DeNAベイスターズ)

岡本和真(背番号25・千葉ロッテマリーンズ)

中野拓夢(背番号51・阪神タイガース)

村上宗隆(背番号55・東京ヤクルトスワローズ)

周東佑京(背番号4・福岡ソフトバンクホークス)

近本光司(背番号5・阪神タイガース)

佐藤輝明(背番号7・阪神タイガース)

近藤健介(背番号8・北海道日本ハムファイターズ)

塩見泰隆(背番号9・東京ヤクルトスワローズ)

西川龍馬(背番号63・広島東洋カープ)

■ 『侍ジャパンシリーズ2022』試合日程

11月5日 VS 北海道日本ハムファイターズ(東京ドーム)

11月6日 VS 読売ジャイアンツ(東京ドーム)

11月9日 VS オーストラリア代表(札幌ドーム)

11月10日 VS オーストラリア代表(札幌ドーム)

