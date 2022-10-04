Snow Man『Snow Labo. S2』（MENT RECORDING／2022年9月21日発売）

Snow Manの2ndアルバム『Snow Labo. S2』（スノーラボエスツー）が、週間3.6万枚を売り上げ、10月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週10/3付に続き2週連続1位を獲得。累積売上は92.7万枚となった。

「週間アルバムランキング」2週連続1位獲得は、2021/7/5付のBTS『BTS, THE BEST』【※1】以来1年3ヵ月ぶり、今年度では初【※2】となった。

本作は、2021/12/13付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Secret Touch」や2022/4/11付同ランキング1位を獲得した、映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」などのシングル曲らを収録した2ndアルバム。

先週10/3付で初週売上89.1万枚を売り上げ、「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上を記録した。また、1stアルバム『Snow Mania S1』の初週売上84.1万枚に続く、初週売上80万枚超えで、令和初【※3】となる「アルバム2作連続初週売上80万枚超え」となった。

【※1】BTS『BTS, THE BEST』は、2021/6/28付、7/5付、7/12付において「オリコン週間アルバムランキング」3週連続1位を獲得した。

【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート

【※3】令和は「2019/5/13付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2022/10/10付：集計期間:2022年9月26日〜10月2日）＞

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