Snow Man、最新作『Snow Labo. S2』が今年度初「アルバム」2週連続1位 累積売上は92.7万枚に【オリコンランキング】
2022年10月4日 04時00分 (10月4日 06時05分更新)
Snow Manの2ndアルバム『Snow Labo. S2』（スノーラボエスツー）が、週間3.6万枚を売り上げ、10月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先週10/3付に続き2週連続1位を獲得。累積売上は92.7万枚となった。
「週間アルバムランキング」2週連続1位獲得は、2021/7/5付のBTS『BTS, THE BEST』【※1】以来1年3ヵ月ぶり、今年度では初【※2】となった。
本作は、2021/12/13付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Secret Touch」や2022/4/11付同ランキング1位を獲得した、映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」などのシングル曲らを収録した2ndアルバム。
先週10/3付で初週売上89.1万枚を売り上げ、「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上を記録した。また、1stアルバム『Snow Mania S1』の初週売上84.1万枚に続く、初週売上80万枚超えで、令和初【※3】となる「アルバム2作連続初週売上80万枚超え」となった。
【※1】BTS『BTS, THE BEST』は、2021/6/28付、7/5付、7/12付において「オリコン週間アルバムランキング」3週連続1位を獲得した。
【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート
【※3】令和は「2019/5/13付」よりスタート
【※2】今年度は「2021/12/27付」よりスタート
【※3】令和は「2019/5/13付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2022/10/10付：集計期間:2022年9月26日〜10月2日）＞
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