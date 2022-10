日中韓9人組ガールズグループ・Kep1er(ケプラー)が出演するリクルート『ホットペッパービューティー』の新Web CM「Catch Your Beauty!」篇が、きょう4日から公開される。Kep1erは9月7日に日本デビューしたばかりで、日本のWeb CMに出演するのは初となる。

コンセプトは「Hot Pepper Beauty! Hot Kep1er Beauty!」。メンバー9人それぞれが “らしく”“かわいく”変身していく様子をとらえる。グループのあいさつ「Catch your eye Catch your mind」にちなみ、「Catch Your Beauty!」をCMタグラインとし、『ホットペッパービューティー』とKep1erが、なりたい自分へ踏み出す全ての人を応援する。

今回の撮影ために作られた「SALON Kep1er」を舞台に、メンバーたちがどんなヘアスタイル・ヘアアレンジにしようか悩むシーンからスタート。迷ったり話し合ったりしながら、それぞれのなりたいスタイルを決めて次の場面へ。幕が開くとドレスアップしたKep1erが登場し、変身後の衣装コンセプト「プロム」(イギリス・アメリカ・カナダの高校で学年末に行われるダンスパーティー)のドレスに身を包んだ9人が新しいヘアスタイルを披露する。

終盤には、日本デビューシングル「<FLY-UP>」のタイトル曲「Wing Wing」に合わせてポージング。自信と個性にあふれるKep1er一人ひとりの魅力が際立っている。

マシロは「大人っぽいドレスを初めて着ました。メンバーの華やかなドレス姿も初めてです」と声を弾ませ、ヒカルも「メンバーのドレス姿がきれいで見とれちゃいました!」とウキウキ。リーダーのユジンは「制服の清純な感じと、華やかにドレスアップしたギャップを楽しんでほしいです」とアピールした。

YouTubeでは、Web-CMのほか、メイキングやインタビューも公開される。

■Kep1erメンバーインタビュー(※メイキング動画で公開)

――(撮影前)撮影の意気込みを教えてください。

【ヒュニンバヒエ】『ホットペッパービューティー』は日本でとても人気だと聞いていたので緊張しています。良い出来にしたいので一生懸命頑張ります!

――制服を着た感想を教えてください。

【イェソ】紫とピンクがとてもかわいくて気に入りました。本当の制服だったらいいな…って思います。

【ヨンウン】ピンクの制服が本当にかわいくて、ピンク・ヨンウンになりました(笑)。偶然ですが、今日のピンクのネイルもこの制服にぴったりなんですよ。

――撮影で大変だったところを教えてください。

【ダヨン】私とヨンウンがドライヤーを水鉄砲のように持って遊ぶシーンは、髪をドライヤーの風に吹かれながら撮影したのですが、(髪が)キレイに吹かれなければいけなかったので、難しかったです。

――いつかチャレンジしてみたいヘアカラーを教えてください。

【チェヒョン】チャレンジしたいカラーはたくさんあるのですが、いつかレッドヘアーにチャレンジしてみたいです!

【シャオティン】私は今、レッドカラーなんですが、最初は似合っているか心配していたんです。でもメンバーやファンがキレイと言ってくれたので、やってよかったです。

――撮影を終えた感想を教えてください。

【マシロ】大人っぽいドレスを初めて着ました。メンバーの華やかなドレス姿も初めてです。

【ヒカル】メンバーのドレス姿がきれいで見とれちゃいました!

――Web-CMで注目してほしいポイントを教えてください。

【ユジン】制服の清純な感じと、華やかにドレスアップしたギャップを楽しんでほしいです。

