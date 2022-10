3人組音楽ユニット「globe」がデビュー1万日目となる12月24日に記念ボックス「10000 DAYS」(2万9800円)を発売する。CD12枚では全141曲を初のデジタルリマスタリング。未発表だった「Stop! In the Name of Love」のミュージックビデオ(MV)を初公開、初収録した。

ファーストシングル「Feel Like dance」で1995年8月9日にデビュー。デビューアルバム「globe」は400万枚を売り上げ、「DEPARTURES」などヒット曲を連発した。だが、2006年8月から事実上の活動休止状態となっている。今年の12月24日にデビュー1万日目を迎えることをスタッフが気付き、ファンのためにステキなクリスマスプレゼントを―と企画した。

小室哲哉(63)「10000日という節目にこうした作品を出せるのは、ひとえにglobeのサウンドを愛し続けてくれている多くの皆さんのおかげです。そしてメンバーにも感謝したいと思います。本当にありがとうございます」

KEIKO(50)「デビュー10000日目がクリスマスイブということで、スタッフが企画してくれた今回の作品。とても感謝しています。ファンの皆さんが少しでも喜んでくれたら幸いです」

マーク・パンサー(52)「あっという間の10000日だよ。振り返ると本当にいろんなことがあった。楽しいことも、つらいこともちょうどいいタイミングでいろいろ楽しみたいと思ってたんだ。もしみんなもそう感じたなら、ぜひこの永久保存ボックスを手にして、globeと共に歩んできた10000日を思い出し楽しんでもらいたい」

記念ボックスには、Blu―rayの音源が1枚、映像4枚なども収められる。音源では小室ファミリーによるアジアツアー「TK PAN―PACIFIC TOUR '97 IN TAIPEI」のglobeパート全9曲を初めて完全収録した。